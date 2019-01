Wien (www.aktiencheck.de) - Keine Überraschungen brachten heute Früh die Q4-Zahlen von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF), welche beim Umsatz (+9,2% vs. Q4 2017) leicht über, beim Betriebsgewinn (+7,7% vs. Q4 2017) leicht unter den Bloomberg-Konsensschätzungen lagen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...