Berlin (ots) - Jasmin Schreiber ist Deutschlands Bloggerin des Jahres. Dafür erhielt sie am Montagabend (28. Januar) in Berlin Deutschlands ältesten und renommiertesten Influencer-Preis, den "Goldenen Blogger". Dieser wurde zum 12. Mal im Rahmen einer Gala vor 300 Zuschauern im Telefónica Basecamp und Tausenden am Livestream an 21 Sieger in 18 Kategorien vergeben.



"Viele ihrer Texte berühren und treiben den Lesern Tränen in die Augen", begründete die Jury die Auszeichnung von Jasmin Schreiber. Die Hamburgerin arbeitet in ihrer Freizeit als Sterbe- und Trauerbegleiterin. Ihre Erfahrungen schildert sie im Blog "Sterben üben".



Schreibers Text "Erna stirbt" war außerdem nominiert als "Blogtext" des Jahres. In dieser Rubrik siegte jedoch die Rechtsanwältin Nina Straßner, die im Netz als Juramama unterwegs ist. Sie erhielt den Goldenen Blogger für ihren Text "Raus aus meinem Uterus", in dem sie sich unterhaltsam und fachlich tiefgreifend mit dem §219a des Strafgesetzbuchs beschäftigt, der Ärzten Werbung für Abtreibung untersagt.



Newcomer des Jahres wurde das Blog "Not just down" in dem Tabea Mewes über das Leben mit ihrem Bruder Marian schreibt, der das Down-Syndrom hat. "Viele Menschen haben sehr wenig Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Das versuchen wir online zu ändern", erklärte Tabea Mewes ihre Motivation: "Wir wünschen uns, dass mehr Menschen sehen, was in Menschen mit Down-Syndrom steckt."



Als "Podcast des Jahres" ausgezeichnet wurde "Gästeliste Geisterbahn", dessen Macher in lockerer Runde über die teils sehr abseitigen Fragen ihrer Hörer diskutieren. "Das praktische am Podcast ist, dass man ihn überall mit hinnehmen kann", erklärt Co-Produzent Nilz Bokelberg den Erfolg.



Posthum mit einem Sonderpreis für sein Lebenswerk wurde der 2018 verstorbene Blogger Robert Basic ausgezeichnet. Den Preis entgegen nahm sein ältester Sohn Maurice. Blogger und Netz-Urgestein Don Dahlmann zitierte Basic mit den Worten: "Im Journalismus setzt sich immer die Haltung durch, und nicht die Lüge" - auch dafür habe Basic sich eingesetzt.



Für Haltung steht auch die Siegerin in der Kategorie "Twitter-Account des Jahres". Natalie Grams berichtet unter @NatalieGrams kritisch über Homöopathie. "Ich bin der Homöopathie abtrünnig geworden, weil sie nicht das ist, was sie von sich behauptet. Sie ist keine Arznei", sagte sie über sich selbst. Dabei erntet sich auch viel Kritik: "Homöopathie wird noch emotionaler diskutiert, als die meisten religiösen und politischen Themen."



In der Kategorie "Bester Social Media-Auftritt einer Celebrity" teilten sich die Stimmen der Jury gleichmäßig auf die drei Nominierten auf: Barbara Schöneberger erhielt einen Preis für wir Web-Radio Barbaradio, Jan Josef Liefers und Dieter Bohlen für ihre Instagram-Aktivitäten. Bohlen bedankte sich per Videobotschaft für den Preis und lobte Blogger: "Das ist eine kreative Arbeit - und Kreativität, da steh ich drauf."



Weitere Preisträger waren unter anderem "Ye Olde Kitchen" als Foodblog des Jahres und "120 Minuten" in der Kategorie "Sport". Den Preis für das beste Nischenblog nahm der freie Journalist Thomas Wiegold für sein Verteidigungs-Blog "Augen Geradeaus" nach Hause. Zwei Siegerinnen gab es in der Kategorie "Tagebuchblog". Einerseits Jana Georg für "Russische Provinz". Dort schreibt sie über das Leben ihrer Familie als Deutsche in kaukasischen Stavropol. Zum anderen Vanessa Giese für ihre Alltagsbeobachtungen unter "Frau Nessy: Draußen nur Kännchen".



Ausgesucht wurden die Nominierten aus 2.000 Vorschlägen von Internet-Nutzern. Die Sieger wurden dann per Online-Voting, Saal-Applaus sowie über die Goldene Blogger-Akademie ermittelt, in der die Sieger aus den letzten 12 Jahren versammelt sind. Organisiert werden die Goldenen Blogger von den aktiven Bloggern Franziska Bluhm, Daniel Fiene, Thomas Knüwer und Christiane Link. Möglich gemacht wurde die Preisverleihung von den Sponsoren comdirect, Daimler AG, Facebook, GoDaddy Deutschland, Telefónica Basecamp und Xing.



Alle Preisträger im Überblick



Blogger*in des Jahres Jasmin Schreiber für Sterben Üben



Newcomer*in Not Just Down



Blogtext des Jahres Nina Straßner alias Juramama für "Raus aus meinem Uterus. Der § 219a und seine Freunde."



Blogger*in ohne Blog Milena Glimbovski



Blocker*in des Jahres Die Bundeswehr für ihren hart kritisierten Auftritt während der Digitalkonferenz re:publica



Food- & Weinblog des Jahres Ye Olde Kitchen



Tagebuchblog Russische Provinz und Frau Nessy: Draußen nur Kännchen



Sportblog des Jahres 120 Minuten



Nachhaltigkeitsblog Wasteland Rebel



Themen- & Nischenblog Augen Geradeaus



Heimatblog des Jahres Hofhuhn



Podcast des Jahres Gästeliste Geisterbahn



Instagram-Account des Jahres News-WG vom Bayerischen Rundfunk



Twitter-Account des Jahres Natalie Grams



Hashtag des Jahres wirsindmehr



Social Media-Präsenz einer Celebrity Barbara Schöneberger, Jan-Josef Liefers und Dieter Bohlen



Markenbotschafter*in des Jahres VreniFrost



Sonderpreis für das Lebenswerk Robert Basic



