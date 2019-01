FRANKFURT (Dow Jones)--Der japanische Mischkonzern Ana Holdings hat ankündigt, insgesamt 48 neue Flugzeuge für zwei seiner Konzernairlines zu bestellen. Bei dem US-Hersteller Boeing werden 30 Maschinen des Modells 737 MAX 8 geordert und bei dem europäischen Konkurrenten Airbus 18 A320neo. Die Flugzeuge sollen in den Jahren 2021 bis 2025 ausgeliefert werden und sind für die beiden Fluggesellschaften All Nippon Airways (ANA) und deren Billigflugtochter Peach vorgesehen, teilte die Ana Holdings Inc mit.

Grundlage der Entscheidung für die Großaufträge sei das Wirtschaftswachstum Asiens und der Schwellenländer. Sowohl im asiatischen Luftverkehrsmarkt als auch im Inland steige die Nachfrage nach Flugreisen.

Die Boeing 737 MAX 8, die erstmals für eine japanisch Airline bestellt werde, soll bei ANA die Maschinen der aktuellen Boeing 737 NG-Serie ersetzen. Der Auftrag über 30 Maschinen beinhaltet Optionen auf zehn weitere. Der Airbus A320neo, der derzeit auf internationalen ANA-Strecken zum Einsatz kommt, soll die Strategie von Peach unterstützen.

January 29, 2019

