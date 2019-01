Die Aktie des US-Energieversorgers Pacific Gas and Electric (PG&E) verzeichnet im vorbörslcihen Handel ein Minus von 15,90 Prozent. Das Papier könnte in den heutigen New Yorker Handelstag mit unter 10 US-Dollar pro Anteilsschein einsteigen. Was ist da los? Pacific Gas and Electric, der größte Stromversorger Kaliforniens, hat am Dienstag den Insolvenzschutz beantragt. Hintergrund ...

