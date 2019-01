Hannover (www.anleihencheck.de) - Die japanische Notenbank ändert nichts an ihrem geldpolitischen Werkzeugkasten, so die Analysten der Nord LB.Allerdings habe sich die Bank of Japan (BoJ) wahrscheinlich zähneknirschend genötigt gesehen, die Inflationsprognose deutlich nach unten zu korrigieren: Für das Fiskaljahr 2019/20 erwarte sie nur noch eine Preissteigerung von 0,9% statt 1,4%. Das Inflationsziel werde also nun auch offiziell deutlich verfehlt. Die Forecasts seien Bestandteil des quartalsweise veröffentlichten Ausblicks. Der Ölpreisentwicklung werde aktuell die "Hauptschuld" in die Schuhe geschoben. Immerhin - die Wachstumsprognose sei leicht nach oben korrigiert worden, sei aber nach Erachten der Analysten reichlich optimistisch. Sie würden für das Fiskaljahr 2019/20 nur rund die Hälfte des von der Notenbank mit 0,9% veranschlagten BIP-Wachstums sehen. ...

