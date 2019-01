- Ergebnisberichte von Caterpillar und Nvidia enttäuschen- Abstimmung im britischen Parlament zu Mays "Plan B" am Abend- Zweckgesellschaft zur Umgehung von US-Sanktionen vor UmsetzungDie Wall Street unterbrach am Montag aufgrund einiger beunruhigender Ergebnisberichte die seit Anfang des Jahres anhaltende Erholung. Hervorzuheben sind die enttäuschenden Zahlen von Caterpillar und Nvidia: Der weltgrößte Hersteller von Baumaschinen erlebte die größte vierteljährliche Gewinnverfehlung seit zehn Jahren, der Tech-Entwickler konnte hingegen die Umsatzerwartungen nicht erfüllen. Die Aktien fielen um jeweils 9,1% bzw. 14%. Dave Lafferty, Chief Market Strategist bei Natixis Investment Managers, trifft es auf den Punkt: "Wenn man sieht, dass die großen zyklischen Unternehmen die Gewinne oder Prognosen verfehlen, beunruhigt es den Markt, weil es bestätigt, was sie bereits von der ...

