FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute die Übernahme von Aeryon Labs Inc. bekannt, einem führenden Entwickler hoch leistungsfähiger, unbemannter Flugsysteme (UAS) für weltweite Abnehmer aus Militär, öffentlicher Sicherheit und kritischen Infrastrukturen. Die Übernahmesumme belief sich auf 200 Mio. US-Dollar. Die Quadrokopterzellen von Aeryon für vertikalen Start und Landung beinhalten zahlreiche Sensoren, einschließlich FLIR Wärmetechnologie. Diese statten die Anwender mit direkten, hochauflösenden Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungskapazitäten aus.

Aeryon Labs wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Waterloo, Kanada, und verfügt über Niederlassungen in Denver und Salt Lake City, USA. Das Unternehmen ist ein marktführender Planer und Hersteller von UAS-Lösungen der Gruppe 1, die für Flugzeuge mit einem Gewicht unter 9 kg hergestellt werden. Die UAS-Familie von Aeryon wird von 20 Militäreinrichtungen in mehr als 30 Ländern weltweit eingesetzt, darunter das US-amerikanische Verteidigungsministerium. Aeryon entwickelt UAS-Lösungen, die Hardware, Embedded Software, Bodenkontrollstationen, Sensoren, Software für Flugeinsätze sowie unterstützende Dienste für den globalen Kundenstamm enthalten.

"Die Übernahme von Aeryon Labs bestärkt noch einmal unsere langfristige Strategie, die das Ziel hat, über Sensoren hinaus auch Komplettlösungen zu entwickeln und anzubieten, die Leben und Lebensräume retten", sagte Jim Cannon, President und CEO von FLIR Systems. "Diese Übernahme steigert, gemeinsam mit dem Aufkauf von Prox Dynamics 2016, deutlich die Kapazitäten unserer unbemannten Flugsysteme und erweitert sie über Nano-UAS hinaus in militärische UAS-Lösungen der Gruppe 1. Wir möchten weiterhin investieren, und damit diesen Geschäftsbereich ausbauen und unsere Kapazitäten steigern. Denn wir sehen unbemannte und autonome Lösungen als bedeutende Möglichkeit für ein organisches Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren."

Die robusten, zuverlässigen und felderprobten Aeryon SkyRanger UAS lassen sich im Rucksack tragen und können von einzelnen Personen innerhalb von Minuten zum Einsatz gebracht werden. SkyRanger UAS sind bekannt für ihre Betriebsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen und bei schlechtem Wetter, beispielsweise in großer Höhe, bei böigem Wind sowie bei Schnee und Regen. Die jüngsten Mitglieder der SkyRanger Flugzeugfamilie setzen einen neuen Maßstab für die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kleiner UAS. Mit der neuen modularen, offenen Architektur können Endbenutzer und Drittentwickler eng integrierte Nutzdaten und Softwaresysteme für die SkyRanger Plattform erstellen, was zu einer raschen Entwicklung von Lösungen, einer künstlichen Intelligenz an Bord sowie einem autonomen Betrieb des Flugzeugs führt.

"Wir freuen uns, dass wir uns der FLIR Familie anschließen werden und ein großes, wachstumsorientiertes Technologieunternehmen als unser neues Zuhause bezeichnen können", kommentierte Dave Kroetsch, Mitbegründer und CTO von Aeryon Labs. "Mit der Weiterentwicklung der Drohnentechnologie und seiner Märkte sehen die Kunden in UAS nur eine Komponente in einer umfassenderen Lösung. Aeryon hat sich in den letzten Jahren zwar in diese Richtung orientiert, doch zeigt uns die Beteiligung an FLIR Systems einen Weg auf, um unsere Hardware- und Software-Technologien in viel größere Lösungen zu implementieren, was für uns alleine niemals möglich gewesen wäre.

Aeryon Labs gehört jetzt zur Geschäftseinheit von FLIR für unbemannte Flugsysteme und integrierte Lösungen für die Regierung und das Verteidigungsministerium. Die Transaktion wird erwartungsgemäß die FLIR Systems Einnahmen im Jahr 2019 aufgrund von voraussichtlichen Investitionen in das Produktmanagement und anschließender Ertragssteigerung um 0,02 USD verwässern. Das FLIR Systems Führungsteam wird diese strategische Übernahme während seines Meetings zu den Unternehmenseinnahmen aus dem vierten Quartal 2018 am 13. Februar um 9:00 Uhr diskutieren. Eastern Standard Time.

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon (USA). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern, das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR Systems mit seinen fast 3.700 Mitarbeitern ist es, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen, indem es Wärmebildkameras und angrenzende Technologien nutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Contacts:

Medienkontakt

Investor Relations

