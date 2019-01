Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Für die Windbranche ist das vergangene Jahr katastrophal zu Ende gegangen. Während vor den Küsten ein Viertel weniger Windräder gebaut wurden, brach der Neubau von Windparks an Land um über die Hälfte ein. Im Jahresverlauf wurden hierzulande 743 Windräder mit einer Leistung von 2,4 Gigawatt aufgestellt, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) und der Maschinenbauverband VDMA mitteilten.

Im Vergleich zum starken Jahr 2017 entspricht das einem drastischen Rückgang um 55 Prozent. Der Zubau fiel damit hinter das Niveau von 2013 zurück. Noch zur Jahresmitte hatten die Verbände mit einem Jahresergebnis von 3,3 Gigawatt gerechnet.

Grund für den drastischen Rückgang sei einerseits, dass 2017 viele Bürgerenergiegesellschaften bei Ausschreibungen einen Zuschlag für Windräder bekommen haben, die keine Genehmigung vorliegen hatten und nun die Projekte nicht oder verspätet umsetzen können. Außerdem stoße die Windkraft zunehmend auf Ablehnung in der Bevölkerung. "Ein Großteil der Genehmigungen wird beklagt", sagte BWE-Chef Wolfram Axthelm.

Besserung ist nicht in Sicht. "Für 2019 sehen wir weiter einen schwachen Markt", sagte Axthelm. Er erwartet nur einen Zubau von 2 Gigawatt. Der VDMA sieht die ehrgeizigen Ausbauziele Deutschlands bei den erneuerbaren Energien und damit die Energiewende bedroht. Der am Wochenende beschlossene Ausstieg aus der Kohle werde so nicht zu machen sein, mahnte der Chef von VDMA Power Systems, Matthias Zelinger. Im Jahr 2030 sollen in Deutschland 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen. Heute sind es knapp 40 Prozent.

January 29, 2019

