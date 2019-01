In der vergangenen Woche kam es zu einer starken Rallye und so erreichte das Paar über 1,3200 seinen höchsten Stand seit Mitte Oktober, doch zum Beginn der neuen Handelswoche verzeichnet es einen leichten Verlust. Trotz der Unsicherheit gegenüber dem Brexit, wird das britische Pfund durch das abnehmende Risiko eines No-Deal Brexit unterstützt, was ...

