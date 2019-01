Auf den ersten Blick erreicht SAP die selbstgesteckten Ziele. Im wichtigen Geschäft mit der Cloud ist die Dynamik jedoch zurückgegangen. SAP-Chef Bill McDermott will nun gegensteuern.

Seit dem Jahr 2000 hat SAP seine Finanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr nur drei Mal nicht vorzeitig präsentiert: Im Januar 2009 für das Jahr 2008, als die Geschäfte des Walldorfer Software-Riesen stark unter den Nachwehen der Lehman-Pleite und der aufziehenden Finanzkrise litten; sowie in den vergangenen zwei Jahren 2017 und 2018.

In den anderen 16 Jahren seit der Jahrtausendwende zog SAP die Veröffentlichung seiner Zahlen dagegen stets um einige Tage vor. Schließlich ist vor allem das jeweils vierte Quartal von enormer Bedeutung für den Konzern: Rund 40 Prozent des Betriebsergebnisses im Gesamtjahr fahren die Walldorfer in den drei Monaten zwischen Oktober und Dezember ein.

Allein der Umstand, dass SAP-Vorstandschef Bill McDermott erst am heutigen Dienstag - also zum regulären Termin - vor Presse und Analysten trat, ließ Beobachter daher hellhörig werden: Und in der Tat finden sich in den Zahlen der ...

