FedEx Corp. (NYSE:FDX) hat heute bekanntgegeben, dass David J. Bronczek, der Präsident und Chief Operating Officer des Unternehmens, in den Vorstand gewählt wurde. Mit dieser Wahl hat der Vorstand jetzt 13 Mitglieder, darunter elf unabhängige Direktoren.

Das Unternehmen hat heute bekanntgegeben, dass unabhängige Mitglieder seines Vorstandes Änderungen der Richtlinien für Corporate Governance des Unternehmens zugestimmt haben, nach denen die Altersgrenze von 75 für Zwangspensionierungen mit sofortiger Wirkung nur für nicht geschäftsführende Direktoren gilt.

Herr Bronczek ist für sämtliche aktiven Unternehmen von FedEx zuständig. Er ist zudem Mitglied des fünfköpfigen geschäftsführenden Ausschusses. Er ist ferner Ko-Präsident von FedEx Services, einem Unternehmens, das Vertrieb, Marketing, Informationstechnologie, Kommunikation, Kundendienst und weitere Supportaufgaben für US-amerikanische Kunden von großen Geschäftsbereichen von FedEx bereitstellt.

"Dave ist eine herausragende Führungskraft bei FedEx und wird für den Vorstand eine wertvolle Ergänzung sein", sagte Frederick W. Smith, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der FedEx Corporation. "Die Kenntnisse über FedEx, die er in mehr als 42 Jahren beim Unternehmen sammeln konnte hat, sind beispiellos, und er wird dem Unternehmen in seiner Funktion als Vorstandsmitglied gute Dienste leisten."

Herr Bronczek stammt aus Cleveland, Ohio, und machte seinen Abschluss an der Kent State University 1976. In diesem Jahr kam er zu FedEx. Er begann als Teammitglied auf Stundenbasis direkt im Bereich Abholung und Zustellung des Unternehmens und stieg in Führungsrollen im Bereich Absatz und Vertrieb auf. Zu Herrn Bronczeks Aufgaben zählten die Leitung von FedEx Express in Kanada sowie in der Region Europa, Naher und Mittlerer Osten und Afrika. 1998 wurde er zum Executive Vice President und Chief Operating Officer von FedEx Express ernannt, bevor er im Jahr 2000 Präsident und Geschäftsführer von FedEx Express wurde. Im Jahr 2017 wurde Herr Bronczek zum Präsidenten und Chief Operating Officer der FedEx Corporation ernannt.

Herr Bronczek hat FedEx in verschiedensten Branchen- und Gemeinschaftsfunktionen vertreten, u. a. als Vorsitzender des FAA NextGen Advisory Committee und als Vorsitzender der International Air Transport Association (IATA) im Jahr 2010. Er bleibt weiterhin Mitglied des Direktoriums der IATA. Herr Bronczek wurde im Jahr 2009 vom Präsidenten der USA in den National Infrastructure Advisory Council (NIAC) berufen. Er war außerdem Vorstandsmitglied von Einrichtungen und Initiativen wie der National Safe Kids Campaign, dem Smithsonian National Air and Space Museum, der University of Memphis und der University of North Carolina. Er ist ferner Mitglied des Vorstands der in Memphis ansässigen International Paper Company.

Über FedEx

Die FedEx Corp. (NYSE: FDX) bietet Privat- und Geschäftskunden weltweit ein breites Portfolio an Transport-, E-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen. Mit einem Jahresumsatz von 69 Milliarden USD bietet das Unternehmen durch Betreibergesellschaften, die gemeinsam im Wettbewerb stehen und gemeinschaftlich geführt werden, unter der renommierten Marke FedEx integrierte Geschäftslösungen an. FedEx zählt zu den weltweit am meisten geschätzten und vertrauenswürdigen Arbeitgebern und inspiriert seine mehr als 450.000 Teammitglieder, sich weiterhin auf Sicherheit, höchste ethische und professionelle Standards sowie die Bedürfnisse seiner Kunden und Gemeinden zu konzentrieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie FedEx Menschen und Möglichkeiten rund um die Welt zusammenbringt, besuchen Sie bitte about.fedex.com.

