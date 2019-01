Die Leerlaufspannung gilt den Wissenschaftlern zufolge als Schlüssel zur Verbesserung des Wirkungsgrads. Sie zeige an, wie viel Energie innerhalb der Zelle durch sogenannte Rekombinationsprozesse verloren gehe.Auf einen Rekordwert von 1,26 Volt haben Wissenschaftler vom Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-5) jetzt die Leerlaufspannung von Perowskit-Solarzellen erhöht. Wie das Forschungszentrum mitteilt, gilt der Wert als Schlüssel zur Verbesserung des Wirkungsgrads: Er zeigt an, wie viele elektrische Ladungsträger in der Zelle vorhanden sind, wenn Licht auf die Zelle fällt, ...

