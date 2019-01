Die ECOi EX MF3 3-Leiter können gleichzeitig heizen und kühlen und mittels eines für Direktverdampfer entwickelten Warmwasserspeichers auch Warmwasser mit Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C bereitstellen. Über die optionalen Hydromodule sind die ECOi EX MF3 3-Leiter-Systeme auch in der Lage, Flächenheizungen mit Vorlauftemperaturen von bis zu 45 °C versorgen. Dabei kann die Wärme für das hydraulische System durch Wärmerückgewinnung bei der Gebäudekühlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...