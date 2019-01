Brühl (ots) -



Neuer Auftritt für Europas meistverkauften Kleinwagen: Der neue Renault Clio schärft die emotionale Designsprache seines Vorgängers mit noch ausdrucksstärkeren Formen und deutlich strafferer Linienführung. Komplett neu interpretiert zeigt sich das Interieur mit dem fahrerorientierten Cockpit, modernstem Infotainment, dem größten Touchscreen seiner Klasse, hoher Qualitätsanmutung und innovativen Technologien. Seine Weltpremiere feiert der neue Clio am 5. März auf dem Genfer Auto-Salon.



Der neue Clio ist 14 Millimeter kürzer, bietet aber innen mehr Raum als das aktuelle Modell. Die um 30 Millimeter tiefergelegte Karosserie unterstreicht die deutlich dynamischere Erscheinung. Zusätzlich betonen neue Räder im 17-Zoll-Format (versionsabhängig) den emotionalen Auftritt. Hervorstechendes Merkmal der neu gestalteten Clio Front ist die markant profilierte Motorhaube, die den zentral platzierten Renault Rhombus noch stärker betont. Dazu trägt auch der größere und weiter nach unten gezogene Kühlergrill bei.



Zentrales Element des neuen "Smart Cockpit" im Clio ist das neue vernetzte Touchscreen-Multimediasystem Renault EASY LINK. Das Info-Terminal verfügt als Besonderheit über den größten Touchscreen in der Clio Klasse (9,3 Zoll oder 23,6 Zentimeter Bildschirmdiagonale).



Renault Designchef Laurens van den Acker: "Die fünfte Generation des Clio ist sehr wichtig für uns, da der Clio der Bestseller in seinem Segment und in Europa das zweitmeistverkaufte Automobil überhaupt ist. Der Clio ist eine Ikone für Renault, wobei die jeweils jüngste Generation immer die besten Eigenschaften der vorangegangenen Typen verkörpert. Das Design des Clio IV überzeugt unsere Kunden bis heute, weshalb wir uns entschieden haben, diese DNA behutsam aber dennoch modern und elegant weiterzuentwickeln. Das Interieur hat eine wahre Revolution erfahren mit beträchtlichen Fortschritten in puncto Qualitätswahrnehmung, Raffinesse und Technologie. Es ist der beste Clio aller Zeiten."



