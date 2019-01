Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 80 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Lorrain geht von einem schwachen ersten Quartal des Autozulieferers aus. Auch mit Blick auf 2019 dämpfe er seine Wachstumserwartungen, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Die Bewertung berücksichtige aber den derzeitigen Gegenwind für den Automobilsektor bereits./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-01-29/12:25

ISIN: LU1066226637