Neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie



- Zwischen Babyfieber und Schicksalsschlag - Neue Folge "Die Wollnys" am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II



Der Geburtstermin von Calanthas Baby rückt immer näher. Alle Wollnys freuen sich riesig darauf und können es kaum erwarten. Ein weiterer Termin steht bei der Großfamilie im Kalender: der langersehnte Türkei-Urlaub.



Calantha hat während ihrer Schwangerschaft ein paar Komplikationen, dennoch freut sie sich sehr auf ihr erstes Baby. Beim Frauenarzt steht ein 3D-Ultraschall an. Auch wenn sie das Geschlecht noch nicht wissen will, möchte sie das Gesicht des Kindes sehen. Auch Sarafina, die sich schon lange ein Kind wünscht und zu Beginn nur schwer mit Calanthas Schwangerschaft umgehen konnte, begleitet sie freudig.



Neben ihren Abitur-Vorbereitungen versucht sich Estefania als Vloggerin und filmt den Familienalltag. Das erinnert Silvia an ihren Sieg bei "Promi Big Brother" und daran, dass sie sich für sozialbenachteiligte Kinder einsetzen wollte. Der Plan: Ein Charity-Event mit möglichst vielen Promis veranstalten. Silvia, Sylvana und Sarafina finden schnell die perfekte Location. Trotzdem müssen die Wollnys bei der Vorbereitung Vollgas geben, denn es bleiben nur noch fünf Wochen bis zum großen Tag. Außerdem geht es vorher noch in den langersehnten Türkei-Urlaub.



In der Türkei angekommen, entspannt die Großfamilie in ihrem Stammhotel und feiert ausgelassen Lavinias Geburtstag. Doch der Abend nimmt eine tragische Wendung: Silvias Lebensgefährte Harald erleidet einen Herzinfarkt...



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!": Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II



