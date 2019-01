Endlich mal was los: Warum soll es erfolgsverwöhnten Apple-Anlegern besser gehen als anderen? Kurz vor Ende des abgelaufenen Quartals und dem Öffnen der Berichtsbücher in den USA steigt die Spannung im Hinblick auf die Performance der Apple-Aktie. Gut, die Frage "kaufen" oder "verkaufen" scheint zwar bereits mehrheitlich beantwortet, doch das Analysten-Team von Morgan Stanley traut sich nun mit einer Minderheitenmeinung aus der Deckung: Wie das Finanzportal "finanzen.net" am Dienstag berichtete, ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...