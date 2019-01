Die Erholung in der Deutsche-Bank-Aktie ist zwar noch nicht komplett zum Erliegen gekommen, doch von Dynamik ist ebenfalls kaum etwas zu verspüren. Der Wert tut sich nach wie vor schwer, adäquates Aufwärtsmomentum zu entwickeln und so "dümpelt" die Aktie bereits seit einigen Handelstagen im Bereich von 8,00 Euro und kann derzeit weder vor noch will er zurück. Dabei wäre ein wenig frischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...