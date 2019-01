Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 164,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,20 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone hielten sich die Kursausschläge in Grenzen.

Die Finanzmärkte warten auf wichtige Ereignisse. Am Dienstag rückt zunächst ein weiteres Mal der Brexit in den Mittelpunkt. Am Abend wird das britische Parlament über das weitere Vorgehen abstimmen, nachdem es den von der Regierung mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag abgelehnt hatte. Als wichtig gelten vor allem die vielen Änderungsanträge, mit denen das Parlament seinen Einfluss auf den Ausstiegsprozess ausweiten will. An diesem Mittwoch wird zudem die US-Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen.

Konjunkturdaten spielten am Vormittag eine untergeordnete Rolle. Das in Frankreich im Januar stärker als erwartet gestiegene Verbrauchervertrauen bewegte den Markt nicht. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zum Verbrauchervertrauen und dem Häusermarkt auf dem Kalender. Nach wie vor ist unklar, wann die wegen des zeitweisen Verwaltungsstillstands in den USA nicht veröffentlichten Konjunkturdaten nachgereicht werden./jsl/bgf/fba

ISIN DE0009652644

