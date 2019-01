Huawei kommt aus China und ist ein führender globaler Technologiekonzern, dessen Geschäfte die Beziehungen zwischen Peking und den USA belasten. Immer wieder gibt es Spionage-Vorwürfe. In China dient Huawei als Vorbild.

Es ist nicht neu, dass Huawei in den USA einen schweren Stand hat. Seit rund einem Jahrzehnt wehrt sich der Marktführer von Technologien für Telefon- und Internetanbieter bereits gegen Anschuldigen aus den Vereinigten Staaten, denen zufolge Huawei für China spionieren soll. Auch Australien und Japan schränkten die Nutzung von Technologie aus dem Hause Huawei ein. Ein Blick auf den Konzern und die mit ihm in Zusammenhang stehenden Kontroversen folgt:

Was verbirgt sich hinter dem Namen Huawei?Der Konzern wurde 1987 von dem ehemaligen Militär-Ingenieur Ren Zhengfei gegründet. Huawei steht an der Spitze einer Branche, die Peking, in dem Bestreben unterstützt, aus China eine Technologie-Nation zu machen. Der Erfolg macht Huawei im eigenen Land zu einem Vorbild, international steht der Konzern jedoch im Zentrum der Kontroverse um die Technologie-Ambitionen der chinesischen Regierung.

2017 war Huawei der weltweite Marktführer beim Verkauf von Netzwerkausrüstungen. Der Konzern statte 45 der 50 führenden Telefonanbieter mit seiner Technik aus, sagte Huawei. Verträge mit 30 Anbietern seien für Tests seiner neuen Technologie geschlossen. Auch von Huawei seit 2010 entwickelte Smartphones sind erfolgreich. 2018 lagen sie hinter Samsung-Handys auf Platz 2 der meistverkauften Smartphones - vor dem iPhone.

Der weltweite Umsatz von Huawei soll 2018 nach Prognose des Konzerns über 100 Milliarden Dollar (87 Milliarden Euro) liegen. Für 2019 liegt die Umsatzerwartung bei 125 Milliarden Dollar. Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich in Shenzhen, nahe der Sonderverwaltungszone Hongkong.2017 erhielt Huawei von der chinesischen Regierung ein Budget ...

