BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Versicherer rechnen auch bei einem harten Brexit nicht mit dramatischen Folgen für ihre Branche. "Eine der großen Unbekannten für uns bleibt 2019 natürlich der Brexit, wenngleich die Folgen für uns Versicherer beherrschbar scheinen", sagte der Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Wolfgang Weiler. Etwa 95 Prozent der Prämieneinnahmen der Versicherer würden national generiert. Der britische Markt sei "also sicher nicht entscheidend für die deutsche Branche", meinte Weiler.

"Außerdem bleibt der Zugang zum britischen Markt auch im Falle eines harten Brexit für uns erhalten, indem die Unternehmen eine Drittstaaten-Niederlassung oder eine eigene Tochter auf der Insel gründen", sagte der GDV-Präsident bei der Jahrespressekonferenz des Verbandes in Berlin. Viele, die dort Geschäft machten, hätten dies bereits getan. "Unterm Strich ist der Brexit für die Versicherer also unerfreulich, aber er ist kein dramatisches Ereignis", folgerte Weiler.

Problematischer erschienen die indirekten Auswirkungen in der Kapitalanlage, denn vor allem ein harter Brexit würde das Geschäftsklima belasten. Durch die Effekte an den Finanzmärkten würden die Kapitalanlagen der Versicherer betroffen sein. Vor allem risikobehaftete Assets wie Aktien oder Unternehmensanleihen dürften unter Druck geraten, während Bundesanleihen andererseits verstärkt als sicherer Hafen angesehen würden. Weiler betonte, das hieße, "dass das extreme Niedrigzinsumfeld insbesondere in diesem Segment der Bundesanleihen noch länger andauern würde".

