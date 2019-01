Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag zweijährige und unverzinste Bundesschatzanweisung im Volumen von 3,976 Milliarden Euro am Kapitalmarkt untergebracht. Der Umfang der Gebote lag mit 6,215 Milliarden Euro erneut deutlich über dem Zuteilungs- und Emissionsbetrag. Titel im Volumen von 1,024 Milliarden Euro wurden zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen. Damit stellte sich das angepeilte Platzierungsvolumen von 5 Milliarden Euro ein. Bei der Emission der im Dezember 2020 fällig werdenden Schuldpapiere handelte es sich um die zweite Aufstockung der bereits zuvor begebenen Titel.

Laut Bundesbank wurden 60 Prozent der Offerten zum niedrigsten Kurs bedient - zudem alle Gebote auf Nichtwettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittskurs. An der Auktion beteiligten sich 27 der 36 Mitglieder zählenden Bietergruppe Bundesemissionen.

Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Versteigerung vom 11. Dezember 2018):

=== Emission 0-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit bis 11. Dezember 2020 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,215 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,976 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,6 (1,9) Durchschnittsrendite -0,58% (-0,58%) Durchschnittskurs 101,087 (101,165) Mindestkurs 101,085 (101,165) Wertstellung 31. Januar 2019 ===

