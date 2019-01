NanoCAM4 (N4), die mit Spannung erwartete Softwareveröffentlichung von Moore Nanotechnology Systems, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Interaktionen mit Kunden, Kompetenz in der Diamantzerspanung und der Erkenntnis, dass die Zukunft der Branche für Ultrapräzisionszerspanung mit Diamanten eine umfassendere und einfach zu verwendende Programmiersoftware benötigt. N4 ergänzt und erweitert die fortschrittlichen Verarbeitungsfunktionen der aktuellen und zukünftigen Produkte von Nanotech, vergrößert den Umfang der Ultrapräzisions-Programmierfunktionen für Kunden und ermöglicht, dass Ultrapräzisions-Diamantzerspanungsmaschinen ihr größtmögliches Potenzial entfalten können.

SWANZEY, N.H., Jan. 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moore Nanotechnology Systems ("Nanotech"), ein führender globaler Anbieter von Ultrapräzisions-Fertigungssystemen, hat NanoCAM4 veröffentlicht, die nächste Generation seines Softwarepakets, das über Funktionen verfügt, die über diejenigen aller Produkte von Wettbewerbern hinausgehen, die heute auf dem Markt verfügbar sind.

Die neueste Produktversion von Nanotech ist das Ergebnis eines langjährigen Entwicklungsprozesses und es gibt nichts Vergleichbares in der Branche. NanoCAM4 (N4) ist unglaublich umfassend und dennoch einfach zu bedienen. Die Software bietet eine Genauigkeit und Programmierfunktionalität, die es auf dem Markt für optische Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen noch nicht gegeben hat. Mark Boomgarden, President und CEO von Nanotech, sagte: "Wir freuen uns, diesen sehr wichtigen Meilenstein in unserem Produktangebot ankündigen zu können. Mit der Veröffentlichung von NanoCAM4 können unsere Kunden ihre komplexen optischen Oberflächen entwerfen und direkt nahtlos in die Werkzeugmaschinen von Nanotech übertragen." Er fuhr fort: "Unsere Produktentwicklungsteams haben fast drei Jahre gearbeitet und über 20.000 Arbeitsstunden in Design, Entwicklung und Tests von NanoCAM4 investiert." Nanotech hat sich während des Entwicklungszyklus mit wichtigen Kunden, Technologieeinrichtungen und Softwareanbietern zusammengetan und so Möglichkeiten geschaffen, vor der Veröffentlichung inkrementelle Änderungen vorzunehmen. Alle vorherigen CAM-Softwarepakete werden für verschiedene Programmierungsanforderungen als "akzeptabel" angesehen, weisen jedoch alle inhärente Schwächen auf, die häufig den Einsatz von Drittanbieter-Software erfordern, um die Aufgabe zu erledigen. In anderen Fällen verfügen sie einfach nicht über die Fähigkeit oder Funktionalität, viele der sehr komplexen und vielfältigen Konfigurationen für die optische Bearbeitung zu programmieren, die auf dem heutigen Markt erforderlich sind.

Chris Morgan, Chief Development Engineer bei Nanotech, sagte: "NanoCAM4 ist ein völlig neues und überlegenes CAM-Softwarepaket, das mit dem Ziel entwickelt wurde, das einzige Softwarepaket für die Programmierung von Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen zu sein, das Kunden jemals wollen oder brauchen werden." Er fuhr fort: "N4 ermöglicht verbesserte Formgenauigkeiten und den direkten Import/Export von STEP, IGES oder Punktwolken über die eigentlichen NURBS-Rohdaten (nicht-uniforme rationale B-Splines; NURBS), wodurch keine umständliche und weniger genaue Punktwolkenumwandlung mehr erforderlich ist." Die Ausgabe bietet eine glatte Form- und Oberflächendefinition, die über alles hinausgeht, was Sie zuvor gesehen haben. N4 ist in der Lage, eine vollständige Palette von Programmen für Diamantzerspanung, Mikrofräsen, Reißen, Rasterung, beugende und Fresnel-Linsen, optisches Schleifen und Formkorrektur zu erzeugen, und ist in vier verschiedenen Grundmodulen verfügbar.

Bob Cassin, Vice President Sales and Marketing bei Nanotech, kommentierte dies wie folgt: "Endlich gibt es eine 5-Achs-CAM-Software für Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen mit vollständigem Funktionsumfang, die für die Komplexität heutiger optischer Oberflächen entwickelt wurde. Die Märkte für Mobilgeräte, AR/VR/MR, Bildgebung und Fahrzeugbeleuchtung, um nur einige zu nennen, entwickeln sich schnell weiter und wir sehen eine zunehmende Nachfrage nach Freiform-Optikelementen. NanoCAM4 ist der Beweis unseres Engagements dafür, auf diesen Märkten Schritt zu halten und unsere Kunden zu unterstützen."

Die Liste der im N4 CAM-Softwarepaket enthaltenen Mehrwertfunktionen ist umfangreich und umfasst unter anderem:

> farbcodierte Darstellungen der exakten Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte an jedem Punkt der Oberfläche ermöglichen Programmanpassungen im Vorfeld, die zu einer Verkürzung der Maschineneinrichtzeit und zu präzisesten Formgenauigkeiten führen

> Werkzeugweg- und Maschinensimulationen bieten realistische 3D-Festkörpermodelle, einschließlich aller importierten Vorrichtungen, zum visuellen Testen und Analysieren von Werkzeuggeometrien, -programmen und der gesamten Einrichtung, bevor mit dem Zerspanen begonnen wird

> eine integrierte erweiterte "Oscillating X Dseg"-Programmierfunktion für Hersteller von Gussstiften für Mobiltelefonkameras

> 30 eingebettete optische Gleichungen und eine Oberflächengenauigkeit von 1 nm

NanoCAM4 ist ein wegweisendes CAM-Softwarepaket, das Design- und Verarbeitungsfunktionen der nächsten Generation für alle Kunden im Bereich der Diamantzerspanung ermöglicht.

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) wurde 1997 in Keene, New Hampshire (USA), als eigenständige Tochtergesellschaft der Moore Tool Company gegründet. Nanotech ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von hochmodernen Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen und den dazugehörigen Prozessen (Einpunkt-Diamantzerspanung, Mikrofräsen, Mikroschleifen und Blankpressen) für die Herstellung von hochentwickelten optischen Komponenten in den Sektoren Unterhaltungselektronik, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Beleuchtung, Medizin und Automobile. Moore Tool wurde 1924 in Bridgeport, Connecticut (USA) gegründet und kann eine lange Geschichte auf den Märkten für Präzisions- und Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen aufweisen. Heute bietet Moore Tool eine komplette Reihe von Hochleistungs-CNC-Koordinatenschleifmaschinen sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen im Präzisionsbereich an, die sowohl nach ISO 9001:2008 als auch AS9100C zertifiziert sind. Moore Nanotechnology und Moore Tool sind vertikal in die PMT Group integriert.

Moore Nanotechnology Systems: www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc: www.mooretool.com

