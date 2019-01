Mettmann (ots) - Tiefkühl-Heimservice setzt auf den Faktor Mensch im Wettbewerb mit Amazon & Co.



Der Tiefkühl-Heimservice eismann startet heute eine groß angelegte Recruiting-Kampagne für eismann-Handelsvertreter. Die Kampagne mit Reiner Calmund läuft im Fernsehen in der Prime Time und in Social Media. Eismann erreicht damit über eine Million Menschen, vorzugsweise Bewerber, die Lust auf Selbstständigkeit haben. "Die Eismänner sind für uns der entscheidende Wettbewerbsvorteil gegenüber Lieferdiensten wie Amazon & Co.", sagt Geschäftsführer Dr. Frank Hoefer. "Denn wir sprechen direkt mit unseren Kunden an der Haustür. Viele unserer Kunden kennen ihren Eismann schon seit Jahren. Diese individuelle Betreuung der Kunden leistet kein Online-Lieferdienst." Mit der Recruiting-Kampagne will eismann diesen Wettbewerbsvorteil weiter ausbauen.



Auf der Suche nach geeignetem Personal setzt eismann nicht nur auf klassische Instrumente wie Stellenanzeigen, sondern auch auf die große Reichweite einer bundesweiten Recruiting-Kampagne namens "Du bist mehr!". Die Werbung wird ab dem 28. Januar im Fernsehen sowie bei YouTube und auf anderen Internetportalen zu sehen sein. Zielgruppe der Kampagne mit dem Fürsprecher Reiner Calmund sind Menschen, die in ihrem aktuellen beruflichen Umfeld unzufrieden sind und wenig Perspektiven für sich sehen. Ihnen macht Calmund Mut zur Veränderung: "Du bist mehr! Du kannst es packen - als eigener Chef", so der Ex-Fußballmanager.



Interessenten können durch einen Online-Selbsttest überprüfen, ob das Jobprofil des eismann-Verkaufsfahrers wirklich passt. Zudem beantwortet die Kampagnen-Website alle Fragen rund um die Arbeit als selbstständiger Handelsvertreter. Kritische Aspekte kommen dabei ebenfalls zur Sprache, da eismann mit seiner Kampagne nicht überreden, sondern überzeugen will.



Persönliche Kundenbeziehung macht den Unterschied



Recruiting ist für eismann wichtig, da der Faktor Mensch ein wesentlicher Schlüssel zum Unternehmenserfolg ist. Während Konkurrenten wie Online-Händler Amazon ihre Stärken in der Systematisierung von Prozessen haben, geht das Unternehmen aus Mettmann einen anderen Weg. "Wir punkten mit der Persönlichkeit unserer Eismänner, die langjährige und teils freundschaftliche Beziehungen zu ihren Kunden pflegen", sagt Dr. Frank Thomas Hoefer "Sie gehen auf individuelle Wünsche ein und versuchen alles, um sie möglich zu machen."



Deshalb investiert die Firma verstärkt in die Suche nach neuen Mitarbeitern sowie Aus- und Weiterbildung der Handelsvertreter, die letztlich aber selbstständig arbeiten. "Um erfolgreich Kundenbeziehungen aufbauen zu können, ist es notwendig, sich langfristig für eine selbstständige Tätigkeit zu begeistern", sagt Dr. Hoefer. "Wenn das der Fall ist, profitieren beide Seiten von unserer Investition in Schulung und Ausbildung." Investitionen in digitale Services geplant



Als Reaktion auf das wachsende Online-Geschäft will eismann den Tiefkühl-Heimservice künftig noch stärker digitalisieren. Geplant ist, die Touren mithilfe von Technik zu optimieren und für die Kunden noch besser über digitale Kommunikationskanäle erreichbar zu sein. Momentan bietet eismann bereits einen mit dem Shop Usability Award ausgezeichneten Online-Shop und eine hervorragend bewertete App an. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits weitere Online-Shops im Premium-Lebensmittelbereich eröffnet.



