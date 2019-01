Frankfurt am Main (ots) - Prof. Dr. R. Alexander Lorz hat 2019 die KMK-Präsidentschaft übernommen und die Stärkung der Bildungssprache Deutsch als einen Arbeitsschwerpunkt gewählt. Am 22. Februar ist er zu diesem Thema auf dem Forum Bildung im Rahmen der didacta - die Bildungsmesse in Köln zu Gast.



"In schulpolitisch herausfordernden Zeiten möchte ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wichtige Entwicklungen im Bildungsbereich vorantreiben. Dazu gehören nach der Einigung mit dem Bund die Umsetzung des Digitalpakts, die Deckung des gestiegenen Lehrkräftebedarfs und der Fokus auf die Stärkung der Bildungssprache Deutsch", sagte der Hessische Kultusminister und neuer KMK-Präsident (Quelle: http://ots.de/FVWisS).



Hessen stellt 2019 zum siebten Mal den Präsidenten der Kultusministerkonferenz. Lorz folgt im Amt auf Helmut Holter, Minister für Bildung, Jugend und Sport des Freistaates Thüringen.



Veranstaltungshinweis:



Freitag, 22. Februar 2019, 14.45 bis 15.45 Uhr



Gutes Deutsch - Bessere Chancen!



Die Beherrschung der Bildungssprache muss als ein wesentlicher Schlüssel zum Schulerfolg angesehen werden, weshalb ihr eine herausragende Bedeutung bei der Verbesserung der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit zukommt. Auch stellt sie eine unabdingbare Voraussetzung für gelingende Integration dar.



Podium mit



- Dr. Stefanie Hubig, Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz - Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt, Vorstandsvorsitzender Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main - Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz, Präsident der Kultusministerkonferenz, Staatsminister im Hessischen Kultusministerium - Alma Obradovac, Schulleiterin Eichendorffschule Offenbach



Moderation: Lothar Guckeisen, Journalist



Forum Bildung im Rahmen der didacta - die Bildungsmesse in Köln, Halle 7, Stand D 40/E 41.



Der Verband Bildungsmedien bietet das Forum Bildung als ideeller Träger der didacta 2019 als Service für die Besucher/-innen an. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.



Weitere Informationen und Programmheft zum Download: http://www.bildungsmedien.de/fb



Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe.



Weitere Informationen finden Sie unter www.bildungsmedien.de.



OTS: Verband Bildungsmedien e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106895.rss2



Pressekontakt: Verband Bildungsmedien e. V. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dr. Dagny Ladé Kurfürstenstraße 49 60486 Frankfurt am Main Tel.: 069 9866976 - 14 www.bildungsmedien.de www.twitter.com/bildungsmedien