Nach den deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn dürften sich die US-Börsen am Dienstag stabilisieren. Der Future auf den S&P-500 deutet eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Gedämpft wird die Stimmung von der Klage der USA gegen den chinesischen Huawei-Konzern. Die rechtlichen Schritte gegen das Unternehmen dürften die Verhandlungen über eine Beilegung des Handelsstreits, die am Mittwoch auf höherer Ebene fortgeführt werden sollen, nicht gerade erleichtern.

Überdies hat mit den am Montag veröffentlichten enttäuschenden Geschäftszahlen des Baumaschinenherstellers Caterpillar und der Umsatzwarnung von Nvidia das Bild einer bislang recht soliden Bilanzsaison erste Risse bekommen. Am Dienstag bieten Zahlenausweise weiterer Schwergewichte der US-Unternehmenslandschaft die Gelegenheit, Zweifel an der Konjunktur entweder zu nähren oder zu zerstreuen. Vorbörslich werden unter anderem Pfizer, Verizon und 3M über den Verlauf des vierten Quartals berichten. Nach Börsenschluss folgen Apple, Ebay und Advanced Micro Devices.

Schon am Montag nach Börsenschluss hat der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool Zahlen vorgelegt, die gar nicht gut ankommen. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um 5,6 Prozent. Auch der Chiphersteller Rambus hat enttäuscht, was die Aktie im nachbörslichen Handel am Montag um 7,6 Prozent drückte.

January 29, 2019 06:41 ET (11:41 GMT)

