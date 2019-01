Schwäbisch Gmünd (ots) -



Der schwäbische Spielwarenhersteller Schleich setzt seinen Wachstumskurs im sechsten Jahr in Folge erfolgreich fort: Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen ein globales Umsatzplus von rund 17 Prozent auf 183 Mio. Euro. In Deutschland hat sich der Umsatz sogar um 26 Prozent erhöht. Damit wächst Schleich weiter deutlich über dem Marktdurchschnitt des deutschen Spielwarenhandels, der 2018 um zwei Prozent zugelegt hat. Der Spielwarenhersteller konnte nicht nur in Deutschland, sondern auch in den wichtigen Märkten Frankreich und Großbritannien im zweistelligen Bereich zulegen. Dieser außerordentliche Zuwachs ist auch in den für Schleich wesentlichen anderen europäischen Märkten erfolgt. Grundlage des anhaltenden Wachstums sind die klassischen Schleich Figuren sowie der Ausbau der beliebten Spielwelten. Vor allem Sets aus den Themenwelten Horse Club und Farm World zählten im Jahr 2018 zu den Favoriten im Kinderzimmer.



Schleich, einer der größten Spielwarenhersteller Deutschlands und international führender Anbieter von realistischen Tierfiguren, hat das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. Dank eines anhaltenden weltweiten Wachstums erzielte der Spielwarenhersteller einen Brutto-Umsatz von rund 183 Mio. Euro (Vorjahr: 156 Mio. Euro) und damit einen Anstieg von rund 17 Prozent. Gleichzeitig konnte das Unternehmen seinen Marktanteil im deutschen Spielwarenmarkt von 2,9 Prozent auf 3,4 Prozent steigern .



Produkthighlights 2018: Mischung aus Klassikern und innovativen Neuheiten



Die Themenwelt Horse Club erzielte im vergangenen Jahr den höchsten absoluten Umsatz unter den Produktlinien von Schleich. Im Jahresverlauf konnte Schleich mit dem "Reiterhof mit Reiterin und Pferden" und dem "Großen Pferdehof mit Wohnhaus und Stall" zwei Horse Club Artikel in den Top 50 (Platz 18, 34) des Spielwarenmarktes platzieren. Der Pferdehof wurde zudem vom Bundesverband des Spielwareneinzelhandels BVS e.V. als "Top 10 Spielzeug 2018" ausgezeichnet.



Doch auch die Spielsets der beliebten Themenwelten Farm World und Wild Life zählten 2018 zu den Favoriten im Kinderzimmer - Lieblingsprodukte der Farm World Spiellinie waren das "Bauernhaus mit Stall und Tieren" sowie das "Abenteuer Baumhaus". Bei Wild Life konzentrierte sich das Unternehmen im vergangenen Jahr auf den Ausbau des Jungle-Sortiments: Dazu zählten neben neuen realistischen Tierfiguren auch Sets sowie ein Geländewagen.



Ferner entwickelte Schleich 2018 das Eldrador® Creatures Konzept weiter. Die neuen Kreaturen aus den Welten Lava, Eis, Stein und Wasser kommen besonders bei actionbegeisterten Fantasy-Fans im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren sehr gut an.



Ausblick Strategie und Prognose 2019



Zielsetzung ist es, den bisherigen Erfolg des Unternehmens weiter auszubauen: "Für das laufende Jahr haben wir uns erneut ambitionierte Ziele gesetzt. Wir sind zuversichtlich, 2019 noch mehr Konsumenten von unseren Figuren und Spielwelten begeistern zu können. Im Abverkauf sind für alle Märkte zweistellige Wachstumsraten geplant", sagt Dirk Engehausen, CEO der Schleich Gruppe. "Wir möchten unsere Position im Markt weiter stärken und zusätzliches, nachhaltiges Wachstum generieren."



Der kontinuierliche Ausbau der einzelnen Markenwelten um weitere Figuren und neue Spielsets war im vergangenen Geschäftsjahr ein entscheidender Wachstumstreiber. "Es steht weiterhin die gezielte Weiterentwicklung der vielseitigen Themenwelten im Fokus", so Engehausen.



Themenwelt bayala® mit eigenem Kinofilm in 2019



Die Fans der zauberhaften Elfenwelt bayala® erwartet 2019 ein ganz besonderes Highlight: In Kooperation mit Ulysses und Universum Film feiern die Schleich Figuren in "bayala® - The Movie" am 24. Oktober 2019 ihr Leinwand-Debüt in den deutschen Kinos. Die Produkte zum Film werden genauso wie die Neuheiten aus den Vorschullinien Farm World, Wild Life und Dinosaurs sowie zu den Themenwelten Horse Club und Eldrador® Creatures auf der Spielwarenmesse in Nürnberg präsentiert.



Inszenierung am POS in 2019



Über die Weiterentwicklung der Produktlinien hinaus legt Schleich weiterhin ein sehr starkes Augenmerk auf die Inszenierung und Emotionalisierung der Marke. Kreative Kampagnen zu den saisonalen Hochphasen und anderen Kaufanlässen sowie der verstärkte Einsatz von Großmodellen soll das Engagement der Konsumenten steigern. Auch im digitalen Bereich wird Schleich verstärkt Akzente setzen: 2019 wird es neuen digitalen Content für alle Themenwelten sowie diverse Social Media Kampagnen geben.



