Nach einem starken Anstieg gönnte sich die Netflix-Aktie zuletzt eine kleine Verschnaufpause, doch nun steigt der Kurs wieder nach oben. Der Relative Stärke Index kam gerade erst aus dem überkauften Bereich zurück. Im MACD konnte ein mögliches Verkaufssignal in letzter Sekunde aufgehalten werden. Aktuell befinden sich die Linien noch übereinander. In der Slow Stochastik kam es erst kürzlich zu einem Kaufsignal, die beiden Linien könnten in den nächsten Tagen nach oben ansteigen.

Der Aufwärtsdruck ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...