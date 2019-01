Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.639,00 -0,11% +5,34% Euro-Stoxx-50 3.149,44 +0,39% +4,93% Stoxx-50 2.865,66 +0,81% +3,83% DAX 11.215,04 +0,04% +6,21% FTSE 6.831,42 +1,25% +3,60% CAC 4.918,09 +0,60% +3,96% Nikkei-225 20.664,64 +0,08% +3,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,02 +14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,40 51,99 +0,8% 0,41 +14,6% Brent/ICE 60,50 59,93 +1,0% 0,57 +11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.307,71 1.303,50 +0,3% +4,21 +2,0% Silber (Spot) 15,87 15,74 +0,8% +0,12 +2,4% Platin (Spot) 817,06 813,00 +0,5% +4,06 +2,6% Kupfer-Future 2,70 2,68 +0,7% +0,02 +2,6%

Nach dem drastischen Rücksetzer vom Wochenbeginn kommt es am Dienstag am Ölmarkt zu einer Gegenbewegung. Stützend wirken die Sanktionen der USA gegen den venezolanischen Ölkonzern PDVSA. Allerdings bremse das weltweite Überangebot an Öl die Erholungsbewegung, heißt es am Markt. Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass in den USA wieder mehr Bohranlagen in Betrieb genommen wurden, warten die Akteure nun gespannt auf Informationen zu den US-Ölbeständen. Erste Hinweise darauf wird am späten Dienstag der US-Branchenverband API geben, offizielle Daten des US-Energieministeriums werden am Mittwoch veröffentlicht.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn dürften sich die US-Börsen am Dienstag stabilisieren. Gedämpft wird die Stimmung von der Klage der USA gegen den chinesischen Huawei-Konzern. Die rechtlichen Schritte gegen das Unternehmen dürften die Verhandlungen über eine Beilegung des Handelsstreits, die am Mittwoch auf höherer Ebene fortgeführt werden sollen, nicht gerade erleichtern.

Überdies hat mit den am Montag veröffentlichten enttäuschenden Geschäftszahlen des Baumaschinenherstellers Caterpillar und der Umsatzwarnung von Nvidia das Bild einer bislang recht soliden Bilanzsaison erste Risse bekommen. Am Dienstag bieten Zahlenausweise weiterer Schwergewichte der US-Unternehmenslandschaft die Gelegenheit, Zweifel an der Konjunktur entweder zu nähren oder zu zerstreuen. Vorbörslich haben schon 3M und Pfizer über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Die Zahlen von 3M kommen zunächst nicht gut an. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel 0,9 Prozent. Die Pfizer-Aktie legt dagegen um 0,6 Prozent zu. Nach Börsenschluss folgen Apple, Ebay und Advanced Micro Devices.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:00 GB/Traton Group (VW-Nfz- und Bus-Tochter), Kapitalmarkttag

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q

18:00 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Siemens, Ergebnis 1Q

DE/Salzgitter, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 125,0 zuvor: 128,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

An Europas Börsen drehen die Kurse am Dienstagmittag leicht ins Plus. "Der Markt setzt auf eine taubenhafte US-Notenbank", sagt ein Händler. Deshalb würden Rücksetzer bei den Aktien trotz aller Risiken derzeit gekauft, und der Goldpreis steige auf 1.309 Dollar. "In den Himmel wachsen werden die Bäume zunächst nicht", sagt ein Händler mit Blick auf die Risiken an den Märkten. Die jüngsten Nachrichten sprechen nicht dafür, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu der erhofften Einigung in den kommenden Tagen kommen wird. Und von der weiteren Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus am Abend wird keine Weichenstellung für eine Lösung der Probleme erwartet. Bei den Zahlen von SAP (-2,3 Prozent) machen Händler Licht und Schatten aus. Philips (+3,4 Prozent) hat im vierten Quartal 2018 mehr umgesetzt als erwartet und startet nun ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro. Zudem stockt der Konzern die Dividende um 6 Prozent auf. Nach schwächeren Geschäftszahlen sinken die Aktien von Siemens Healtineers dagegen um 3,6 Prozent. Sartorius machen dagegen einen Satz von 17,1 Prozent nach oben. "Vor allem die Ertragsseite überzeugt", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die 2018er-Zahlen. Zalando (minus 6,7 Prozent) setzen dagegen negative Analystenkommentare zu. Nach Angaben aus dem Handel haben sowohl Societe Generale wie auch Wells Fargo das Papier abgestuft. Norwegian Air brechen um 11 Prozent ein. Die Geschäftszahlen sind nach Einschätzung von Bernstein deutlich unter den Erwartungen ausgefallen. Royal Mail fallen um 10 Prozent. In den neun Monaten bis Weihnachten ging das Briefgeschäft um 8 Prozent zurück. Auch der Ausblick enttäuschte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:23 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1435 +0,07% 1,1442 1,1434 -0,3% EUR/JPY 125,15 +0,19% 125,00 124,97 -0,5% EUR/CHF 1,1357 +0,19% 1,1343 1,1338 +0,9% EUR/GBP 0,8695 +0,06% 0,8696 0,8690 -3,4% USD/JPY 109,44 +0,13% 109,26 109,31 -0,2% GBP/USD 1,3153 +0,03% 1,3158 1,3160 +3,1% Bitcoin BTC/USD 3.374,51 -1,65% 3.374,75 3.418,13 -9,3%

Das Pfund zeigt sich am Dienstag wenig verändert. Am Dienstagabend stimmt das britische Unterhaus erneut über den EU-Austrittsvertrag ab. Sollte der Brexit verschoben werden, könnte das Pfund auf 1,33 Dollar steigen, prgnostizieren die Analysten von Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Sollte sich eine Verlängerung von Artikel 50 und damit eine Verschiebung des Austritts nicht durchsetzen, sollte Sterling auf 1,3050 Dollar sinken.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwache Vorgaben aus den USA und die Klage der US-Justiz gegen den chinesischen Huawei-Konzern sind am Dienstag an den ostasiatischen Börsen gut weggesteckt worden. Nach zwischenzeitlich schwächeren Kursen erholten sich die Notierungen im Handelsverlauf weitgehend. An der Wall Street hatten Geschäftszahlen von Caterpillar und Nvidia Konjunktursorgen geschürt, zumal beide Unternehmen unter einem schwächelnden Geschäft in China litten. Dazu, dass sich die Kurse an den chinesischen Börsen relativ stabil hielten, trugen neue Maßnahmen Pekings zur Ankurbelung des heimischen Konsums bei. Die Autoaktie Great Wall Motor verlor in Hongkong über 4 Prozent. Auf den Kurs drückte unter anderem ein negativer Kommentar von Goldman Sachs. Der Kurs des Wettbewerbes Brilliance verlor 1,5 Prozent. Verkauft wurden in Tokio nach den enttäuschenden Geschäftszahlen von Caterpillar Aktien von Baumschinenherstellern. Hitachi Construction knickten um 4,4 Prozent ein, Komatsu um 4,6 Prozent und Mitsubishi Heavy um 0,6 Prozent. In Seoul büßten Daewoo Engineering & Construction 4,9 Prozent ein. Das Unternehmen litt neben den Caterpillar-Zahlen auch unter den eigenen. Besser hielten sich in Tokio Aktien von Unternehmen, die stärker von der Binnenkonjunktur abhängen. Der Kurs des Getränkeherstellers Asahi stieg um 0,3 Prozent, für die Aktie des Versorgers Tokyo Electric Power ging es um 3,7 Prozent nach oben. In Taiwan verloren Taiwan Semiconductor nach der Nvidia-Warnung 2,8 Prozent. In Sydney gehörten Aktien aus dem Ölsektor zu den Verlierern, nachdem die Ölpreise zuletzt deutlich gesunken waren. Der Rohstoffsektor gewann dagegen 1,6 Prozent. Hintergrund seien steigende Eisenerzpreise nach dem Minenunglück beim brasilianischen Vale-Konzern, hieß es. Die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue verteuerte sich um 4,8 Prozent.

CREDIT

Nachdem sich die Risikoprämien zu Wochenbeginn leicht zurückgebildet haben, weiten sich die Spreads am Dienstag tendenziell moderat aus. Die Anleger befinden sich im Abwartemodus. Im Fokus stehen die am Mittwoch beginnenden Handelsgespräche zwischen dem chinesischen Vizepremier Liu He und dem US-Handelsbauftragten Robert Lighthizer. Der Ausgang der Verhandlungen ist vollkommen ungewiss und dürfte nach Einschätzung von Analysten einen erheblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung am Kreditmarkt haben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Schub bei SAP-Marge blieb aus - höhere Dividende

SAP plant erstmals seit 2015 ein unternehmensweites Restrukturierungsprogramm, für das Kosten von 800 bis 950 Millionen Euro anfallen. Diese sollen bereits zum großen Teil im ersten Quartal verbucht werden. Ziel sei es, ab 2020 jährliche Kosteneinsparungen von 750 bis 850 Millionen Euro zu erreichen. Erste kleine Auswirkungen werden bereits im laufenden Jahr einfließen.

Siemens gewinnt Auftrag über 200 Millionen Euro aus dem Oman

