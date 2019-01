Berlin (ots) - Elektromobilität, autonomes Fahren, oder Konnektivität des Fahrzeugs - der gesamte Mobilitätssektor steht vor einem disruptiven Wandel: "In 15 Jahren wird ein Großteil der Fahrzeuge im urbanen Kontext elektrisch unterwegs sein", sagt Olaf Zinne, Geschäftsführer der ZVEI-Fachverbände Elektrobahnen und -fahrzeuge, Fahr- und Freileitungsbau und Geschäftsführer der ZVEI-Plattform Smart Mobility. "Mobilität wird zudem immer mehr als Dienstleistung verstanden werden. Galt früher der Besitz eines Fahrzeugs als "must have", wird es in 15 Jahren vielleicht eine Art Mobility Flatrate sein, die dem Inhaber Mobilitätsdienstleistungen anbietet. Natürlich wird in 15 Jahren auch das autonome Fahren möglich sein, auch im Zusammenhang mit ride-sharing-Modellen."



Um den Wandel im Mobilitätssektor erfolgreich zu gestalten, braucht es innovative Ideen. Gerade agile Startups gelten hier als Innovationstreiber. Daher wird es auf der MES Expo, -der neuen Fachmesse für die Elektronikzulieferer der Mobilitätsbranche, einen eigenen Bereich für Startups geben: Im Startup Pavillon können die jungen Unternehmen ihr Portfolio Branchenexperten, Investoren, Kooperationspartnern und Inkubatoren präsentieren und gezielt mit potentiellen Geschäftspartnern in Kontakt treten. MES Expo-Projektleiterin Lisa Höfer: "Wir sehen, dass immer mehr etablierte Akteure im Mobilitätssektor auf Kooperationen mit jungen Unternehmen setzen - denn die Kombination aus Agilität und Innovation auf der einen Seite und Erfahrung und profunde Branchenkenntnisse auf der anderen Seite ebnen den Weg für zukunftsfähige Geschäftsmodelle."



Als Plattform zum Austausch, zur Information, zur Marktbeobachtung und natürlich zum Auf- und Ausbau von Geschäftskontakten wird die MES Expo im zweijährigen Turnus von der Messe Berlin organisiert und vom ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., sowie dem VDB, Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.V., unterstützt. Sie findet vom 5. bis 7. November auf dem Berliner Messegelände unterm Funkturm statt.



Mehr Informationen stehen online unter www.mobility-electronics.de bereit.



