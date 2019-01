- Huawei-Verbot könnte europäischen Telekommunikationssektor benachteiligen- DE30 scheitert oberhalb der Abwärtstrendlinie- SAP und Siemens Healthineers mit ErgebnisberichtenDie europäischen Aktien notieren in den ersten Handelsstunden der Sitzung am Dienstag höher. Die größten Zuwächse werden aufgrund der GBP-Schwäche auf dem britischen Markt verzeichnet. Andererseits war an den deutschen, italienischen und russischen Börsen eine gewisse Underperformance zu erkennen. Unternehmen im Bereich Persönliche Güter und Reisen gehören heute zu den führenden Werten, während die Automobilhersteller am stärksten nachgaben. Der DE30 kämpft, nachdem er Ende der Vorwoche die abwärts gerichtete Trendlinie durchbrach. Der deutsche Leitindex ...

