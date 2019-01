Der Aktienkurs der ProSiebenSat. 1 Media SE steigt derzeit immer weiter nach oben. Die Gegenbewegungen lassen den Kurs aber nicht in Ruhe, sodass er es in der Vergangenheit nicht nachhaltig zurück auf die alten Hochs schaffte. Der Relative Stärke Index befindet sich in der oberen Hälfte des neutralen Bereichs, mit dem letzten Rücksetzer fiel die Aktie aber deutlich nach unten. Der MACD gab zuletzt ein Kaufsignal von sich.

Folgt jetzt wieder eine Gegenbewegung? (4-Stundenchart)

Der Aktienkurs ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...