NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im Gesamtjahr 2018 zwar seine eigenen Ziele erreicht, allerdings wegen Wertminderungen im Zusammenhang mit der Generikakonkurrenz bei sterilen Injektionsprodukten im Schlussquartal einen Verlust berichtet. Zudem enttäuschte der Konzern mit seinem Ausblick auf das laufende Jahr 2019. Im vorbörslichen Handel verliert die Pfizer-Aktie 2 Prozent.

Im vierten Quartal wies der New Yorker Konzern einen Nettoverlust von 394 Million US-Dollar oder 7 Cent je Aktie aus. Im Vorjahresquartal stand ein Gewinn von 2,02 Dollar je Aktie in der Bilanz. Als Grund für den Ergebniseinbruch nannte Pfizer Abschreibungen bei Produkten, die im Zuge der Übernahme von Hospira im Jahr 2015 erworben wurden. Zudem seien höhere Prozesskosten angefallen.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 64 Cent und damit einen Cent über der Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten. Der Umsatz stieg auf 13,98 Milliarden von zuvor 13,70 Milliarden Dollar und toppte damit ebenfalls die Erwartungen der Beobachter, die bei 13,89 Milliarden Dollar lag.

Mit Blick auf die erwartete Geschäftsentwicklung erklärte Pfizer, für 2019 rechne man mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,82 bis 2,92 Dollar bei einem Umsatz von 52 bis 54 Milliarden Dollar. Die Konsensprognose von Factset liegt bei 3,04 Dollar je Aktie und bei einem Umsatz von 54,3 Milliarden Dollar.

Im Gesamtjahr 2018 berichtete Pfizer einen Umsatz von 53,6 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 2 Prozent gegenüber 2017 entsprach. Das Wachstum wurde laut Pfizer hauptsächlich durch die Medikamente Ibrance, Eliquis und Xeljanz getragen und geografisch lief es besonders gut in den Schwellenländer. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag in dem Zwölfmonatszeitraum bei 3 Dollar und damit 13 Prozent über Vorjahr. Pfizer selbst hatte für 2018 einen Umsatz von 53,0 bis 53,7 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Die Unternehmensprognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2018 lag bei 2,98 bis 3,02 Dollar.

Albert Bourla, Vorstandsvorsitzender von Pfizer, erklärte zum Jahresresümee: "2018 wurde durch eine solide finanzielle Performance, eine aktionärsfreundliche Kapitalallokation sowie die Stärkung unserer Pipeline geprägt."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2019 07:28 ET (12:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.