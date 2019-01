Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Inditex als "Top Pick" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Fokus bei dem Modekonzern dürfte sich in diesem Jahr von Sorgen um die Wechselkursentwicklung hin zu der Erwirtschaftung freier Mittel verschieben, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es eröffneten sich Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Online-Handels und für verbesserte Renditen für die Aktionäre./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

