Der Stochastic Momentum Index bewegt sich scheinbar in den überkauften Bereich. Dabei wurde kurz zuvor ein Kaufsignal gebildet. Die Linie des Relative Stärke Index liegt neutral in der Mitte seiner Bandbreite. Der MACD hatte zu Beginn des neuen Jahres ein Kaufsignal gebildet. Danach kam es zu keinem weiteren Signal mehr. Die Slow Stochastic hat unterdessen ein Kaufsignal angezeigt. Der Kurs scheint sich zurzeit in einem Seitwärtstrend zu bewegen. Dabei kam es zu leichten Aufwärts- und Abwärtsbewegungen.

In ... (Anna Hofmann)

