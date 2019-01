Die Tagesanalyse zeigt seit Anfang des Jahres einen deutlichen Aufwärtsdruck an. Der Wert der Daimler-Aktie beläuft sich momentan auf rund 52 Euro. Der Relative Stärke Index kratzt bereits am überkauften Bereich. Der MACD hatte zu Beginn der Aufwärtsbewegung ein Kaufsignal gebildet. Die Slow Stochastic hat ihren Weg in den überkauften Bereich vollendet. Das Slow Momentum liegt deutlich im überkauften Bereich, weshalb hier von einem Verkaufssignal ausgegangen werden kann.

Wie lange bleibt der ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...