Anzengruber über Energiezukunft 3. Wir müssten den Klimawandel jetzt angehen, wohlstandsmäßig hätten wir am meisten zu verlieren, nicht die Chinesen. Bis vor 20 Jahren habe es in der Stromwirtschaft keine Kunden gegeben, sondern nur Abnehmer. Auf die Aufforderung aus dem Publikum, mehr in die Aufklärung von jungen Menschen zu investieren, erwiderte Anzengruber, dass wir "erhebliche Summen" in die Aufklärung investieren. Auf die Aufforderung, Infrastruktur nicht zu privatisieren bzw. ins Ausland zu verkaufen, antwortete Anzengruber, dass die Republik Österreich die Mehrheit am Verbund haben muss, dafür gebe es ein Verfassungsgesetz. Eine Zuhörerin forderte Maßnahmen gegen die "katastrophale Bevölkerungsexplosion", es werde ...

