Bodelshausen (ots) - Für besonderes Engagement am Mode- und Wirtschaftsstandort Düsseldorf zeichnete der Ideengeber des Awards, das Fashion Net, Marc Cain mit dem "Modebusiness Award" aus. Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte unter dem Motto "Fashion In The Sky" zum hochkarätigen Branchendinner im Phoenix Twenty-Two im Dreischeibenhaus geladen.



Modeunternehmen, Messeveranstalter, Groß- und Einzelhändler sowie Designer kamen am Rheinufer zusammen, um Marc Cain als diesjährigen Preisträger des Modebusiness Awards zu ehren. Mit dem Modebusiness Award werden jedes Jahr Kreative und Impulsgeber der Düsseldorfer Modebranche für ihr besonderes Engagement an der Rheinmetropole geehrt. Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber von Marc Cain, nahm den Preis persönlich entgegen.



"Zum Erfolg des Modestandortes Düsseldorf tragen die Händler und Hersteller, Aussteller und Messemacher sowie Marken und Designer, die sich zweimal jährlich in Düsseldorf zur CPD treffen, maßgeblich bei. Einen dieser Protagonisten möchten wir heute Abend mit dem Modebusiness Award auszeichnen: Für die großartige Leistung einer international und national sehr erfolgreichen Marke und ein positiver Impuls für die deutsche Modewirtschaft und den Standort Düsseldorf. Ich freue mich sehr, dass zum mittlerweile fünften Mal viele große Namen aus der Mode- und Handelsbranche der Einladung zur Verleihung des Awards gefolgt sind und ihn damit würdigen", sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel.



"Durch die Vergrößerung des Showrooms im Jahr 2017 auf mittlerweile 1800 qm haben wir ein eindeutiges Signal gesetzt: Düsseldorf ist für Marc Cain die wichtigste Order-Plattform. Während der Orderzeit und besonders während der CPD ist der Showroom stark frequentiert mit Kunden aus ganz Europa, besonders aus Russland und der Ukraine. Doch auch zwischen den Saisons finden hier regelmäßig Events statt - Fashion Coachings, Get-together, Imageveranstaltungen oder Endverbraucher-Shows. Düsseldorf ist für uns ein unverzichtbarer Modestandort - das gilt sowohl für die Marc Cain Stores als auch unseren Showroom", erklärt Helmut Schlotterer.



In seiner Laudatio betonte Klaus Brinkmann, Vorstandsvorsitzender des Fashion Net, den nachhaltigen Erfolg von Marc Cain in schwierigen Zeiten des Modehandels. Marc Cain sei ein positives Beispiel dafür, dass es auch in Zeiten des Umbruchs und der Verunsicherung möglich sei, kontinuierlich und auf höchstem Niveau ein unverkennbares und unverwechselbares Design zu schaffen und die Kollektionen mit dem Anspruch an hohe Qualität und mit großer Zuverlässigkeit erfolgreich an den Handel und den Kunden zu verkaufen.



