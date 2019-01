BERLIN (Dow Jones)--Transparency International hat eine weltweite Verschlechterung bei der in Politik, Verwaltung und Wirtschaft wahrgenommenen Korruption festgestellt. Auch Deutschland hat sich in den Werten des von der Organisation veröffentlichten Korruptionswahrnehmungsindex verschlechtert. "Weltweit ist die Situation düster", konstatierte Transparency International. Mehr als zwei Drittel aller Länder erhielten laut den Angaben eine Punktzahl von unter 50 von maximal 100 erreichbaren Punkten - der Durchschnitt liegt bei nur 43 Punkten.

"Während die Mehrzahl der Staaten stagniert, sind in einigen Ländern deutliche Rückschritte zu verzeichnen", beklagte die Antikorruptionsorganisation. So seien die Vereinigten Staaten von Platz 16 auf Platz 22 abgerutscht - Korruption werde in den USA in der Wirtschaft und in staatlichen Institutionen "als zunehmendes Problem wahrgenommen". Außerdem würden Interessenkonflikte in der Politik als Gefahr gesehen.

Deutschland erreichte mit 80 Zählern einen Punkt weniger als im Vorjahr - und rückte dennoch in der Rangfolge einen Platz hoch auf Platz 11. Den belegt es gemeinsam mit Großbritannien, das zwei Punkte verlor. Während die meisten für Deutschland relevanten Indizes unverändert blieben, gab es den Angaben zufolge bei einem eine deutliche Verschlechterung: Der World Economic Forum Executive Opinion Survey unter Führungskräften aus der Wirtschaft sank von 74 auf 66 Punkte - aus Sicht der Wirtschaftschefs nehme Korruption und Bestechung in Wirtschaft und öffentlichen Institutionen zu.

"Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird von der Wirtschaft selbst kritisch bewertet", erklärte die Vorsitzende von Transparency Deutschland, Edda Müller. Offensichtlich existiere der Eindruck, dass man mit unlauteren Methoden auch hier in Deutschland Geschäfte fördern könne. Das sei alarmierend. "Die Skandale der deutschen Großkonzerne der letzten Jahre müssen Konsequenzen haben", forderte Müller. Bereits im Koalitionsvertrag sei eine strafrechtliche Sanktionierung von Unternehmen vorgesehen, und dies müsse zügig umgesetzt werden.

Die Organisation betonte, ein Vergleich mit renommierten Demokratieindizes zeige insgesamt einen klaren Zusammenhang zwischen zunehmender Korruption und dem Verfall von Demokratien und rechtsstaatlichen Strukturen. Die Ergebnisse machten deutlich, "dass Korruption gedeiht, wenn der Rechtsstaat und demokratische Institutionen geschwächt werden und die Freiräume für Zivilgesellschaft und unabhängige Medien schrumpfen".

