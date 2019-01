Stockholm (ots/PRNewswire) - Artificial Solutions Holding ASH AB

(nachfolgend "Artificial Solutions" oder das "Unternehmen"), der

führende Spezialist für konversationelle KI der Unternehmensklasse,

teilte heute mit, dass das Unternehmen eine

Reverse-Takeover-Vereinbarung mit Indentive AB (Nasdaq First North:

INDEN B) (nachfolgend "Indentive") geschlossen habe, in deren Rahmen

ein neues Unternehmen unter der Bezeichnung Artificial Solutions

International AB an der Börse Nasdaq First North gelistet werden

soll.



Die Vereinbarung mit Indentive, die vorbehaltlich der endgültigen

Zustimmung durch die ordentliche Hauptversammlung von Indentive am

28. Februar 2019 in Kraft tritt, wird Artificial Solutions

ermöglichen, sein Ziel der Listung auf Schwedens führendem

multilateralen Handelssystem für Wachstumsunternehmen zu erreichen.



"Artificial Solutions ist in einer sehr spannenden Phase, in der

wir enorme Wachstumschancen vor uns sehen", kommentierte Lawrence

Flynn, CEO von Artificial Solutions. "Teneo, unsere einzigartige

konversationelle KI-Plattform, wird von den führenden Marken weltweit

verwendet, um komplexe Anwendungen erfolgreich umzusetzen - und zwar

über zahlreiche Kanäle, in mehreren Sprachen und für zahlreiche

Anwendungsfälle. Mithilfe starker Partnerschaften mit bedeutenden

Beratungs- und Integrationsfirmen können wir unsere

Unternehmensaktivitäten schnell skalieren, um den wachsenden Bedarf

nach fortschrittlicher konversationeller KI zu erfüllen."



Seit über einem Jahrzehnt ist Artificial Solutions ein Pionier für

konversationelle KI. Heute bietet Teneo, das Flaggschiffprodukt von

Artificial Solutions, all die Tools, die globale Konzerne brauchen,

um ausgeklügelte konversationelle KI-Anwendungen zu entwickeln.

Dadurch können sie ihre Kundenbindung verbessern, während sie

gleichzeitig die Kontrolle über ihre eigenen Daten bewahren. Das

Geschäftsmodell von Artificial Solutions ist auf skalierbares

Wachstum mit hoher zukünftiger Ertragskraft und starker

Cash-Generierung ausgelegt. Die Notierung bei Nasdaq First North

stärkt die Position von Artificial Solutions als führender Akteur im

rasant wachsenden Geschäftsumfeld für konversationelle KI und bietet

eine Plattform, um das innovative Konzept des Unternehmens zur

Bereitstellung von KI für Unternehmen zu finanzieren.



Teneo, das bereits jetzt standardmäßig die Plattform der Wahl für

eine Reihe renommierter multinationaler Konzerne ist, ermöglicht

geschäftlichen Anwendern und Entwicklern die Zusammenarbeit zur

Gestaltung von anspruchsvollen, hochintelligenten konversationellen

KI-Anwendungen, die in Rekordzeit in 35 Sprachen und auf zahlreichen

Plattformen und Kanälen betrieben werden können. Die Fähigkeit,

enorme Mengen konversationeller Daten zu analysieren und zu nutzen,

ist innerhalb von Teneo voll integriert, wodurch beispiellose

Erkenntnisgewinne erreicht werden, die offenbaren, was Kunden

wirklich denken.



"Wir haben im letzten Jahrzehnt in Artificial Solutions investiert

und freuen uns nun darauf, die Investorenbasis zu verstärken, während

wir ein großer und engagierter Anteilseigner bleiben werden", erklärt

Fredrik Oweson, Partner bei Scope. "Dank des Reifegrads des

Unternehmens ist es perfekt positioniert, um die Möglichkeiten des

schnell wachsenden Markts für konversationelle KI-Plattformen in der

Unternehmensklasse voll auszuschöpfen."



Die Transaktion im Überblick:



- Artificial Solutions wird eine gegenläufige Übernahme (Reverse

Takeover) von Indentive gemäß der Richtlinien von Nasdaq First

North durchführen.

- Der geplante Reverse Takeover wurde heute um 08.15 UHR (MEZ)

bekanntgegeben und unterliegt der endgültigen Zustimmung auf der

ordentlichen Hauptversammlung von Indentive am 28. Februar 2019.

- Nach dem Abschluss der Transaktion werden die Anteilseigner von

Artificial Solutions ca. 97,75 Prozent der Aktien und Stimmrechte

von Indentive halten und die derzeitigen Anteilseigner von

Indentive werden ca. 2,25 Prozent der Aktien und Stimmrechte von

Indentive halten.

- In Verbindung mit der Transaktion wird Indentive seinen Namen in

Artificial Solutions International AB umfirmieren.

- Es wird erwartet, dass der Handel von Artificial Solutions

International AB an der Nasdaq First North am 12. März 2019

beginnt.

- Der neue Verwaltungsrat wurde vorgeschlagen und soll sich aus Åsa

Hedin, Johan Ekesiöö, Bodil Eriksson, Johan Gustavsson, Fredrik

Oweson und Jan Uddenfeldt mit Åsa Hedin als Vorsitzenden

zusammensetzen.

- Das gegenwärtige Geschäftsführungsteam von Artificial Solutions,

das sich aus Lawrence Flynn als CEO, Chris Bushnell als CFO,

Andreas Wieweg als CTO und Andy Peart, Peter Roost, Dave Parsin,

Gareth Walters, Russell Tarr und Darren Ford zusammensetzt, wird

seine Funktionen im neuen Unternehmen fortsetzen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

https://www.artificial-solutions.com/investor-relations.



Informationen zu Artificial Solutions



Artificial Solutions® ist der führende Spezialist für

konversationelle KI der Unternehmensklasse, einer Form der

Künstlichen Intelligenz, die Menschen die Kommunikation mit

Anwendungen, Websites und Geräten in alltäglicher, der menschlich

ähnlichen natürlicher Sprache über Stimme, Text, Berührung oder

Gesteneingaben ermöglicht.



Die für globale Unternehmen konzipierte, fortschrittliche

KI-Plattform Teneo® von Artificial Solutions erlaubt geschäftlichen

Anwendern und Entwicklern die Zusammenarbeit, um anspruchsvolle,

hochintelligente konversationelle KI-Anwendungen zu kreieren, die in

Rekordzeit in 35 Sprachen und auf zahlreichen Plattformen und Kanälen

betrieben werden können. Die Fähigkeit, enorme Mengen

konversationeller Daten zu analysieren und zu nutzen, ist innerhalb

von Teneo voll integriert, wodurch beispiellose Erkenntnisgewinne

erreicht werden, die offenbaren, was Kunden wirklich denken.



Die konversationelle KI-Technologie von Artificial Solutions

vereinfacht die Umsetzung einer großen Bandbreite natürlicher

Sprachanwendungen, unter anderem virtuelle Assistenten, Chatbots,

sprachbasierte konversationelle Benutzerschnittstellen für

intelligente Geräte und mehr. Sie werden bereits tagtäglich von

Millionen von Menschen in Hunderten von Einsätzen des privaten und

öffentlichen Sektors weltweit genutzt. Zusätzliche Informationen

finden Sie unter www.artificial-solutions.com.



