Unterföhring, 29. Januar 2019: Check! Für die neue Serien-Koproduktion "Check Check" bauen ProSieben und 7TV - der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery - auf Klaas Heufer-Umlauf in dreifacher Funktion: als Hauptdarsteller, Produzent und Ideengeber. Als Mitarbeiter am Security Check am Provinzflughafen seines Heimatortes muss er sich in "Check Check" fortan von den Karriereplänen als Geschäftsmann in der Hauptstadt verabschieden ...



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Schon mit der ausgezeichneten Sitcom 'jerks.' haben wir Maßstäbe für neue Serien in Deutschland gesetzt. 'Check Check' steht genau in dieser Tradition. Gemeinsam mit 7TV erzählen wir eine Serie, wie es sie in Deutschland noch nicht gab. Klaas Heufer-Umlauf drückt 'Check Check' in mehrfacher Hinsicht seinen Stempel auf und erfindet sich einmal mehr neu - beste Voraussetzungen für ein neues Kapitel unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Mit Ralf Husmann schreibt ein Autor die Serie, der mit 'Stromberg' einen kongenialen Hit geliefert hat."



Seit 14. Januar laufen die Dreharbeiten in Berlin und Kassel, insgesamt entstehen zehn Folgen. Produziert wird "Check Check" (AT) von Bird & Bird Film GmbH (Produzenten Lars Jessen, Sebastian Schultz, Klaas Heufer-Umlauf), Regie führt Lars Jessen. Head-Autor ist Ralf Husmann, zum Autorenteam der Folgen 1 bis 4 gehören Tobias Wiemann Jytte-Merle Böhrnsen, Peer Klehmet, Nico Woche, Judy Horney, Lars Hubrich und Gereon Klug.



Über 7TV: 7TV ist eine senderübergreifende und offene Streaming-Plattform, die ProSiebenSat.1 und Discovery Networks gemeinsam als Joint Venture gegründet haben. 7TV bietet seinen Zuschauer ein breites Angebot an Inhalten, die sie live im TV-Stream oder aber zeitunabhängig in den Mediatheken abrufen können. Neben den Sendern der ProSiebenSat.1 Gruppe und Discovery Networks sind bereits Sport1, WELT, N24 Doku verfügbar, weitere werden folgen.



