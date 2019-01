Nürnberg (ots) -



Anmoderation:



Daran verzweifeln viele Eltern in schöner Regelmäßigkeit: Das Abendessen steht auf dem Tisch, aber die Kids sind partout nicht vom Smartphone, dem Tablet oder der Spielekonsole wegzukriegen. Zwischenrufe und Ermahnungen sind meistens sinnlos, wie hypnotisiert starren die Kleinen auf den Bildschirm. Dass es auch ganz anders geht, beweist Ravensburger jetzt auf der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg. Auf der heutigen (29.01.) Neuheitenschau präsentierte der oberschwäbische Spielwarenhersteller eine Spielzeugkonsole, die ganz ohne Bildschirm auskommt! "toi+" heißt das innovative Produkt, mit der das Spielerlebnis mit einem haptischen Spielzeug in der Hand und mit der eigenen Phantasie im Kopf verläuft. Ralph Münzer, Leiter New Business bei Ravensburger, erklärt, welche Idee hinter dieser vollkommen neuen Entwicklung steckt:



O-Ton Ralph Münzer



Die Idee ist einfach, das haptische Spiel wieder in den Vordergrund zu stellen. Die Kinder spielen natürlich gerne mit dem Smartphone und das ist auch alles völlig in Ordnung, aber die Screentime soll natürlich auch immer wieder reduziert werden. Und wir können mit dem "toi+", mit dieser Spielzeugkonsole, das Spielen wie mit einem Smartphone im realen Leben darstellen. Und genau das ist unser Ziel: haptisches Spiel mit Computerspielelementen zu verbinden. (0:24)



Herzstück der etwas anderen Spielzeugkonsole ist der handtellergroße "Core". Er bildet sozusagen die Basis, der in die unterschiedlichen "toi+"-Produkte eingesetzt wird und beinhaltet unter anderem verschiedene Sensoren, einen Prozessor und einen Lautsprecher. Sobald der Core in einem "toi+"-Spiel steckt, erzeugt er im wahrsten Sinne des Wortes Kino im Kopf. Ein Beispiel: Beim Spiel "toi+: Magic Compass" tauchen Kinder ab sechs Jahren in ein aktionsreiches Abenteuer ein. Dschungelatmosphäre erklingt, Affengeschrei ertönt und das Spielgerät - übrigens mit der Stimme des großartigen Schauspielers und Synchronsprechers Rufus Beck - verkündet die Mission:



O-Ton "toi+: Magic Compass" Hier mitten im Dschungel Südamerikas startet unsere Mission: Aliens haben in diesem alte Maya-Tempel ein Portal errichtet, durch das sie auf die Erde gelangen. Unsere Aufgabe ist wie folgt: Wir suchen den Portalraum und schicken einen Neuankömmling direkt wieder zurück in seine Galaxie!



Jetzt heißt es für die Kinder: hüpfen und tanzen, drehen oder trommeln, damit die Aufgaben gemeistert werden können.



O-Ton Ralph Münzer



Das ist "Kino im Kopf!". Alles, was ich normalerweise auf dem Screen hätte, ist im Kopf des Kindes. Und das ist eigentlich unser Ziel: Die Kinder müssen sich bewegen, um zu interagieren. Das heißt, man sitzt nicht nur statisch hier, sondern man muss sich bewegen, um das Spiel zu steuern. Die Kinder tauchen in die Welten ein, die Bilder entstehen in den Köpfen der Kinder und sie können die Charaktere steuern mit dem "toi+". Weil viele Sensoren integriert sind, werden die Bewegungen aufgezeichnet und das Spiel reagiert auf die Kinder. (0:29)



Insgesamt drei verschiedene kompatible Spielzeug- beziehungsweise Spielprodukte werden voraussichtlich ab Herbst zur Verfügung stehen und machen den "toi+"-Core somit zur Plattform für ein interaktives Bewegungsspiel, ein verrücktes Party-Spielzeug sowie einen kniffligen Logiktrainer. Die Kids auf der Spielwarenmesse in Nürnberg konnten jedenfalls kaum erwarten, bis die Ravensburger-Neuheit im Herbst auf den Markt kommt. So wie die elfjährige Katharina aus Erlangen. Sie durfte "toi+" schon mal ausprobieren und ist begeistert:



O-Ton Katharina



Ich finde es cool, dass man es ohne Bildschirm spielen kann und trotzdem merkt dieser "Core", was du machst. Man denkt sich selbst Bilder im Kopf und hat dabei viel Fantasie! Wenn ich zum Beispiel an den Dschungel denke, versuche ich mir selbst im Kopf auszudenken, wie es da aussehen könnte. (0:23)



Abmoderation:



Das etwas andere Konsolenspiel - Ravensburger hat auf der Neuheitenschau der Spielwarenmesse in Nürnberg mit "toi+" eine Spielzeugkonsole vorgestellt, die ganz ohne Bildschirm auskommt. Ab Herbst 2019 kommt die Spieleinnovation in den Handel. Übrigens: "toi+" ist in Nürnberg für den "ToyAward" in der Kategorie "School Kids" nominiert. Und auch eine weitere Ravensburger-Innovation darf sich Hoffnung auf die Auszeichnung machen: In der Kategorie "Teenager & Adults" ist das gemeinsam mit Google entwickelte Quiz- und Fun-Spiel "kNOW!" nominiert. Der "ToyAward" wird heute Abend auf der Eröffnungsfeier der Spielwarenmesse verliehen.



