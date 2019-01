Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung hat zugenommen und so fiel der EUR/USD zum Tief in den Bereich der 1,1420. EUR/USD schaut auf Daten, Brexit Nach dem Anstieg zum neuen Hoch in den Bereich des 100-Tage-SMA von 1,1450, nahm der Verkaufsdruck zu und so kam es zu einer Abwärtskorrektur zur 1,1420, während die vorsichtige Stimmung an ...

