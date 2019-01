Die DZ Bank hat Siemens Healthineers nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 39 Euro belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe die eigenen Ziele und die Markterwartungen nicht ganz erfüllen können, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der trotz schwächelnder Zahlen bestätigte Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bestärke ihn aber in seiner positiven Einschätzung der Aktie./edh/bek

