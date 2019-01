Byton trennt künftig die Rollen und Verantwortlichkeiten des Chairman of the Board (COB) und des Chief Executive Officer (CEO). Dr. Carsten Breitfeld wird zum Chairman of the Board und Byton-Mitgründer Dr. Daniel Kirchert zum CEO des Unternehmens ernannt. Breitfeld hatte bislang beide Posten auf sich vereint. Laut Byton werden Breitfeld und Kirchert gemeinsam an der Unternehmensstrategie und der Umsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...