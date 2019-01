Regensburg (ots) -



Die Trans Bayerwald ist eine neue Mountainbike-Reiseroute, die durch den Bayerischen Wald führt. 700 Kilometer Länge, 17.000 Höhenmeter gilt es auf der Runde zwischen Furth im Wald und Passau zu überwinden. "Konditionell fordernd, ein ursprüngliches Erlebnis", so beschreiben die ersten Pioniere die Trans Bayerwald. Der MTB Zone Bikepark Geißkopf, das MTB Paradies Sankt Englmar befinden sich ebenso auf der Radrunde wie Routen am Hohen Bogen oder durch den Nationalpark Bayerischer Wald. Urige Berghütten und gemütliche Quartiere runden die Tagesetappen ab. Die Trans Bayerwald ist rundum ein Bike-Abenteuer in der Kultur- und Naturlandschaft des Bayerischen Waldes. Fahrtechnisch ist die Strecke einfach.



Nordroute: Naturgenuss, Ursprünglichkeit und Ruhe



Die Nordroute der Trans Bayerwald verläuft auf rund 361 Kilometern und 8.350 Höhenmeter von der Dreiflüssestadt Passau in die Drachenstadt Furth im Wald und orientiert sich dabei am Grenzkamm Bayerischer Wald-Sumava. Wilde Wälder, Ursprünglichkeit und absolute Ruhe zeichnet die Strecke ebenso aus wie zackige Waldpfade und aussichtsreiche Gipfelerlebnisse, wie auf dem Dreisessel oder dem Großen Arber. Die Nordroute führt durch den ältesten Nationalpark Deutschlands, den Nationalpark Bayerischer Wald, mit seinen faszinierenden Natur und den informativen Nationalparkzentren.



Südroute: anspruchsvollere Wege und steile Anstiege



Die Südroute der Trans Bayerwald verläuft auf rund 339 Kilometern und 8.300 Höhenmetern von Furth im Wald durch den Vorderen Bayerischen Wald nach Passau, mit Ausblicken sowohl auf dasGrenzmassiv als auch auf die Donauebene. Diese Route bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus moderaten Abschnitten, anspruchsvollen Trails und steilen Anstiegen. Das Gibachtmassiv zu Beginn ist fordernd. Weiterhin liegen die MTB-Hotspots Sankt Englmar und der MTB Zone Bikepark Geisskopf in Bischofsmais auf der Tour. Kulturelle Highlights wie Burgruinen, Abteien und Klöster säumen die Südroute.



Informationen: www.trans-bayerwald.de Einfach eine E-Mail an info@trans-bayerwald.de schreiben und das kostenlose Starterpaket mit vielen Infos bestellen.



Die beiden Etappen der Trans Bayerwald



Südroute: Furth im Wald - Rötz: 49 km, 1.000 hm Rötz-Stamsried: 37 km, 900 hm Stamsried- Falkenstein: 54 km, 900 hm Falkenstein - Sankt Englmar: 42 km, 1.500 hm Sankt Englmar- Bischofsmais: 57 km, 1.800 hm Bischofsmais - Eging am See: 64 km, 1.500 hm Eging am See - Passau: 36 km, 700 hm



Nordroute: Passau - Wegscheid: 45 km, 900 hm Wegscheid - Waldkirchen: 45 km, 950 hm Waldkirchen - Mitterfirmiansreut: 63 km, 1.800 hm Mitterfirmiansreut - Spiegelau: 55 km, 1.100 hm Spiegelau-Zwieslerwaldhaus/Bayerisch Eisenstein: 45 km, 1.000 hm Zwieslerwaldhaus/Bayerisch Eisenstein - Lam: 65 km, 1.600 hm Lam - Furth im Wald: 43 km, 1.000 hm



Urlaubsinformationen erhält man beim Tourismusverband Ostbayern e.V., Im Gewerbepark D 04 · 93059 Regensburg, Tel. 0941 58539-0 · Fax 0941 58539-39, info@ostbayern-tourismus.de; www.ostbayern-tourismus.de



