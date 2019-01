Von Kate Davidson

WASHINGTON (Dow Jones)--US-Finanzminister Steven Mnuchin sieht trotz der 35-tägigen Haushaltssperre, die das Wachstum Anfang des Jahres belastete, "keine Anzeichen für eine Rezession am Horizont." In einem Interview mit Fox Business TV sagte Mnuchin, dass Regierungsbeamte damit rechneten, dass die US-Wirtschaft im Jahr 2018 um 3 Prozent gewachsen ist und dass sie erwarteten, dass die US-Wirtschaft dieses robuste Tempo in diesem Jahr beibehalten kann.

Nach dem Effekt des Shutdowns gefragt, verwies der Finanzminister auf frühere Aussagen von Wirtschaftsberater Kevin Hassett, denen zufolge die Verluste aufgeholt werden könnten. Allerdings habe das Finanzministerium seine Analyse noch nicht beendet. "Die gute Nachricht ist, dass wir den Staatsapparat wieder geöffnet, die Menschen wieder an die Arbeit gehen und dass wir keine wesentlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft gesehen haben", sagte er.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2019 08:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.