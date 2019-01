- Der 2015 in der Schweiz lancierte Online-Spezialist für Beachwear und

Lingerie macht mit Rekordumsatz auf sich aufmerksam: Im abgelaufenen

Kalenderjahr wächst LASCANA um 62 Prozent

- Mobile Shopping dominiert Online-Geschäft: Mehr als 70 Prozent aller

Visits erfolgen 2018 über mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets; der

Mobilanteil steigt um knapp 10 Prozent

- Die Premiummarke LASCANA greift auf eine 50-jährige Erfahrung im

Lingerie-Segment zurück und ist Teil des im DACH-Raum und Osteuropa

erfolgreich tätigen E-Commerce Players UNITO





Graz (ots) - Beachwear und Dessous der Marke LASCANA kommen bei den Kunden gut

an - besonders gut in der Schweiz. Multibrand-Konzept, Personalisierung und

digitales Marketing sind wichtige Bausteine des Erfolgsrezepts. Der

Online-Spezialist für Beachwear und Lingerie wächst in Helvetien

überdurchschnittlich stark: Im abgelaufenen Kalenderjahr 2018 erzielt das

Unternehmen ein Umsatzplus von 62 Prozent. In der Schweiz erfolgte der

offizielle Startschuss für die international bekannte Premiummarke, für die

aktuell das ehemalige Victoria's-Secret-Model Alessandra Ambrosio als

Kampagnengesicht agiert, im Mai 2015.



Rekordentwicklung dank Mobile Commerce



Seitdem LASCANA auf dem Schweizer Markt aktiv ist, schießen die Zuwachsraten in

die Höhe. Neben dem Online Shop (lascana.ch (http://www.lascana.ch)) sorgen

insgesamt auch 60 Points of Sale in der ganzen Schweiz für die

Rekordentwicklung. Immer mehr an Bedeutung gewinnt dabei der ohnehin schon hohe

Anteil von Mobile Commerce. Mittlerweile erfolgen mehr als 70 Prozent der Visits

über mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets. Der Mobilanteil wächst im

Vorjahresvergleich um 10 Prozent.



"Die enorme Wachstumsdynamik in der Schweiz stellt uns mehr als zufrieden. Unser

Multibrand-Konzept, die forcierte Personalisierung sowie die Bekanntheit der

Marke greifen dabei perfekt ineinander. Und wir haben noch viel mehr vor",

erläutert Mag. Harald Gutschi, Geschäftsführer der UNITO-Gruppe, die als

führender E-Commerce Player im DACH-Raum und Osteuropa tätig ist. Das

Markenportfolio der Unternehmensgruppe beinhaltet in der Schweiz neben LASCANA

auch Ackermann und QUELLE.



Teil des führenden E-Commerce Players: UNITO-Gruppe



Als Teil der in Österreich sitzenden UNITO-Gruppe, führender E-Commerce Player

im DACH-Raum sowie in Tschechien, Slowakei und Ungarn aktiv, nutzt LASCANA

digitale Synergiepotentiale und greift auf jahrelange Erfahrung im Online-Handel

zurück, die den Erfolgsweg auch in der Schweiz ebnen und weiter forcieren. Die

Unternehmensgruppe UNITO, in der Schweiz auch mit Ackermann und QUELLE präsent,

konnte mit ihren 14 Online Shops im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 415

Millionen Euro erwirtschaften, 90 Prozent davon online.



