Der Relative Stärke Index scheint auf dem besten Weg in den überkauften Bereich zu sein. Unterdessen konnte dem SMI erst kürzlich ein Kaufsignal entnommen werden, welches im neutralen Bereich stattfand. Die Linien sind seitdem in den überkauften Bereich gekommen und werden voraussichtlich dort ein Verkaufssignal bilden. Der MACD konnte zu Beginn des Jahres ein Kaufsignal bilden. Zudem kann in der Slow Stochastic ein Kaufsignal entdeckt werden. Dieses geschah im neutralen Bereich.

