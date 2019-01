Die Aktie des Chipherstellers Nvidia, die nach ihrem massiven Kurseinbruch zuletzt mal wieder um 30 Prozent gestiegen war, geriet gestern unter Druck. Eine Umsatzwarnung ließ den Kurs um 14 Prozent einbrechen.Schlusskurs auf Tageshoch? Warnsignal!Walter Peters ("riu") hatte sich von seinem Depotschwergewicht Nivdia - rund 7 Prozent Anteil im wikifolio "Riu Trading" und sogar 9 Prozent im wikifolio "Riu Trading mit Hebel" - bereits am Freitagabend getrennt und dabei schöne Gewinne mitgenommen.Zur Begründung schreibt er Folgendes: "Nvidia war über den ganzen Tag hinweg stark. Wir konnten die Aktie mit einem Plus von 12 Prozent verkaufen. Wenn eine eigentlich schwache Aktie am Tageshoch schließt, war es in der Vergangenheit oft so, dass der übergeordnete Trend nicht sofort verlassen werden kann. So war es auch dieses Mal bei Nvidia. Heute hat hier der Abwärtstrend, bedingt durch die heutige Gewinnwarnung wieder eingesetzt. Die Aktie stürzt über 18 Prozent ins Minus. ...

